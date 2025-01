Assalto alla capolista. Atalanta, notte della verità

Scontro al vertice decisivo per la corsa tricolore, stasera sera alle 20,45, al Gewiss Stadium (sold out), tra l’Atalanta terza con 43 punti e il Napoli capolista con 47 punti. La squadra di Conte sale a Bergamo per la prima volta senza Kvaratskhelia e priva del pilastro difensivo Buongiorno, per il primo di una serie di match ad altissima tensione: a seguire la Juventus, poi la Roma, quindi l’Udinese e due settimane dopo la Lazio.

Dea in striscia positiva da quindici giornate, ma reduce da un insolito “filotto“ senza vittorie da Natale in poi, con tre pareggi consecutivi in campionato sui campi di Lazio e Udinese e in casa contro la Juventus, con qualche affanno difensivo per le assenze dello squalificato Kolasinac e dell’indisponibile Kossounou, ma con un Retegui ritrovato dopo la rete del pareggio contro la Juve. Gasperini può scegliere tra il modulo con Pasalic da trequartista dietro alle due punte, con cui ha dato scacco matto a Conte a novembre nel traumatico 0-3 al Maradona, oppure tornare al tridente con il centravanti azzurro, cannoniere da un gol ogni 76 minuti, a fare trio con Lookman, autore di una doppietta all’andata, e De Ketelaere, potendo poi attingere da una panchina profondissima per ribaltare il fronte offensivo nella ripresa inserendo i vari Samardzic, Zaniolo e Brescianini.

Atalanta che nell’ultima mezz’ora fa sempre un gol più degli avversari, che vince sempre il terzo parziale di gara grazie ai cambi e punterà a ripetersi, giocando una partita equilibrata per una sessantina di minuti per poi accelerare e piazzare la solita zampata negli ultimi venti minuti.

Conte dopo la batosta dell’andata prenderà contromisure, avrà in più Lobotka (assenza pesante a novembre), dovrebbe recuperare Olivera (pronto l’ex Spinazzola) e davanti ha un Neres in grande spolvero per il trio con Politano e Lukaku.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Scalvini; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Lookman, De Ketelaere. All. Gasperini

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; McTominay, Lobotka, Anguissa; Neres, Lukaku, Politano. All. Conte