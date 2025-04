Atalanta, al Gewiss arriva la Lazio. La Dea cerca una vittoria interna che manca da 100 giorni

Bergamo – L’Atalanta vuole tornare a vincere, dopo due sconfitte consecutive contro Inter e Fiorentina, e vuole tornare a vincere in casa dove la vittoria, in campionato, manca da più di 100 giorni, dallo scorso 22 dicembre, dal successo in rimonta contro l’Empoli per 3-2. Domani alle 18 al Gewiss arriva la Lazio, in ritardo dalla zona Champions, settima con 52 punti, lontana sei punti dalla Dea terza solitaria con 58 punti. Quarto confronto diretto di un filotto di sei consecutivi per i nerazzurri reduci dalla sconfitta contro la Juventus e dai successi contro Inter e Fiorentina e attesi domenica prossima dal turno casalingo contro il Bologna e a seguire dalla trasferta a Pasqua in casa del Milan.

Atalanta sempre con il rebus aperto sulla permanenza o meno in panchina la prossima stagione di Gian Piero Gasperini, che nella conferenza stampa della vigilia a Zingonia ha glissato sul suo futuro dopo l’auspicio del presidente Percassi di averlo ancora a Bergamo (“Le parole del presidente sono l'ennesima dimostrazione d'affetto e di apprezzamento da parte sua e da parte mia. Poi tutto il resto è calcio e il calcio va avanti"), mantenendo alta la concentrazione su questo finale di campionato.

“Abbiamo otto partite da giocare. Domani - ha sottolineato il tecnico di Grugliasco - giochiamo la prima di otto partite, di cui cinque in casa, siamo ancora terzi in classifica e non ci siamo mai trovati in una situazione di classifica tanto positiva. La bellezza di questo campionato è che ci sono tutte squadre forti, è la dimostrazione ancora una volta di quanto sia stato straordinario il campionato in questo momento. Bisogna avere la mentalità e la forza, la determinazione per raggiungere il risultato".

Nerazzurri con la formazione titolare praticamente al completo al netto delle assenze di Scalvini e Scamacca, e di qualche assenza in panchina, ma Gasp ha abbondanza in ogni ruolo. Davanti possibile il tridente, nonostante un De Ketelaere che dal 22 dicembre non trova il gol in campionato: “Non è sempre pensabile che si riesca sempre a giocare per tutta la stagione con questi rendimenti. Davanti siamo calati per qualche piccolo acciacco, abbiamo avuto un rendimento un po' diverso rispetto al girone d'andata, adesso che conta vogliamo ritrovare l'efficacia, abbiamo bisogno di sostegno di tutti".

Dall’altra parte il tecnico Baroni, che dovrà gestire le energie anche in vista del successivo impegno infrasettimanale in Europa League in Norvegia contro il Bodo, non avrà lo squalificato Guendouzi, perno del centrocampo, il difensore Patric e ha il dubbio Noslin: rientra Castellanos ma non partirà da titolare. “La Lazio è una squadra forte, che ha tante soluzioni, sta facendo bene anche in Europa League. Stanno attraversando degli alti e bassi a seconda di quello è il calendario. Domani è una partita non definitiva, è una gara importante. La Lazio ha diverse soluzioni, è una squadra che conosciamo, all'andata abbiamo avuto difficoltà nel primo tempo, poi abbiamo reagito nella ripresa. Sono due squadre vicine nei valori, penso sarà una bella partita", ha concluso Gasperini.

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere; Retegui, Lookman. All.: Gasperini.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Rovella, Vecino; Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni; Dia. All.: Baroni

Dove vederla: diretta domenica dalle 18 su DAZN e Sky