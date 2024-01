Atalanta, al Gewiss arriva l’Udinese. Koopmeiners e Hien fermi ai box

Bergamo, 26 gennaio 2024 – L’Atalanta sabato pomeriggio alle 15 contro l’Udinese, al Gewiss Stadium, vuole sfruttare il fattore campo per allungare la serie positiva di sette vittorie e un pareggio nelle ultime nove partite e la serie interna di cinque vittorie consecutive da dicembre. Contro i friulani tradizione favorevole per la Dea da quando in panchina siede Gasperini, che oggi compie 66 anni: negli ultimi dodici confronti sette vittorie nerazzurre e cinque pareggi, con tre pareggi dal 2022. L’ultimo lo scorso novembre, per 1-1, con la rete di Ederson al 93’ per un pari sofferto per un’Atalanta reduce dalla partita di Europa League contro lo Sturm Graz. Dea, quinta con 33 punti in cerca di una vittoria che varrebbe il momentaneo quarto posto, nettamente favorita su un Udinese sedicesima che con 18 punti fatica a staccarsi dalla zona retrocessione lontana appena un punto. “All’andata abbiano sofferto e siamo stati fortunati a raddrizzarla nel finale. L’Udinese è una squadra che ha dei valori che la sua classifica non rispecchia e anche contro il Milan hanno giocato un’ottima gara. Sarà una partita difficile, perché loro sanno difendersi in modo compatto e ripartire molto bene, ma per noi vincerla significherebbe dare continuità a questo periodo, sarebbe una dimostrazione di qualità e di forza da parte nostra”, ha spiegato nella tradizionale conferenza stampa della vigilia, al centro sportivo di Zingonia, il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini. Che domani non avrà Koopmeiners per una ferita al malleolo,misturate con diversi punti, e Hien, per una lesione al bicipite femorale. “Dopo questa sosta vogliamo ripartire con la stessa energia e convinzione. Purtroppo in settimana in allenamento abbiamo perso due giocatori, prima Koopmeiners che si è tagliato con i tacchetti, un infortunio rarissimo, e Hien che si è procurato una lesione in un contrasto con Ederson: spiace perché abbiamo perso così due giocatori che stavano facendo molto bene. Ma abbiamo le risorse per schierarci bene. Quest’anno prendiamo meno gol perché abbiamo caratteristiche diverse, con un centrocampo che fa molto filtro e l’inserimento dietro di Kolasinac è stato importantissimo. Il mercato? Per me l’organico così è completo, al massimo penso che la società vedrà se c’è la possibilità di inserire giocatori di prospettiva per il futuro, magari inserendoli nell’under23, ma non per l’immediato”. Davanti Gasp ha grande abbondanza di scelte, ma dovrebbero giocare titolari Scamacca (“Che deve aumentare il suo dinamismo e il suo raggio di azione”) e De Ketelaere (“Lui e Scamacca possono giocare insieme). Possibile la prima occasione per El Bilal Toure’ nel finale: “Toure’ si sta allenando da due settimane con noi e dal punto di vista fisico sta dando buone sensazioni, ha recuperato dall’infortunio, ma essendo fermo da dieci mesi deve recuperare un po’ tutte le qualità da calciatore che sono un po’ appannate, il saper calciare, colpire la palla, contrastare ecc, ma adesso che sta bene penso che recupererà in fretta”, ha chiosato Gasp. Probabili formazioni ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Miranchuk; De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini UDINESE (3-5-2): Okoye; Ferreira, Perez, Kristiansen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca. All. Cioffi Dove vederla in tv: diretta sabato dalle ore 14,30 su Dazn