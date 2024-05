Atalanta, anche questa è una finale. La sfida alla Roma vale l’Europa

Antipasto di finale per l’Atalanta. In attesa di giocarsi in dieci giorni le finali di Roma e Dublino, di Coppa Italia e Europa League, stasera la Dea fa le prove generali in uno “spareggio“ per il quinto posto contro la Roma. Fischio d’inizio alle 20.45 in un Gewiss Stadium esaurito e pronto a spingere i nerazzurri verso una vittoria pesantissima, perché garantirebbe di fatto la qualificazione alla prossima coppa regina, con annesso introito economico da 60 milioni. L’Atalanta può qualificarsi alla Champions anche conquistando l’Europa League (e libererebbe così il posto anche per la Roma), ma intanto vincendo stasera metterebbe al sicuro il primo vero obiettivo stagionale. Nerazzurri e giallorossi sono appaiati a 60 punti, all’andata hanno fatto 1-1 all’Olimpico, ma la Dea ha una partita da recuperare il 2 giugno, a campionato finito, contro la Fiorentina. Pertanto dopo questo scontro i bergamaschi avranno a disposizione 9 punti possibili, contro i 6 per i capitolini, che per questo sono costretti solo a vincere.

Dea che sta volando sulle ali dell’entusiasmo, pronta a sferrare il “colpo di grazia“ a una Lupa ferita dall’eliminazione di Leverkusen, sicuramente più stanca dopo una trasferta in Germania e una partita più combattuta rispetto a quella dell’Atalanta, che dopo 50’ aveva già chiuso la pratica Marsiglia e dal 55’ ha fatto riposare Scamacca, Ederson e Koopmeiners proprio per questa sfida. Giocherà sicuramente da titolare il cannoniere Scamacca, 10 gol nelle ultime 13 partite: il 25enne centravanti romano, ex della Roma solo a livello giovanile avendo lasciato il vivaio giallorosso a 16 anni per trasferirsi al PSV Eindhoven, mercoledì sarà squalificato nella finale di Coppa Italia. Per cui Gasperini lo spremerà fino in fondo. Al suo fianco staffetta tra Lookman e De Ketelaere, che dovrebbero giocare un tempo a testa, ma ci sarà poi spazio anche per Miranchuk e per un Touré in crescita. Anche a centrocampo Pasalic dovrebbe dare fiato almeno nel primo tempo a De Roon, stesso discorso sulle fasce dove gli olandesi Hateboer e Bakker si alterneranno con Zappacosta e Ruggeri, che saranno poi titolari mercoledì. Dietro Gasp non ha alternative: Toloi sta recuperando ma non è pronto, Kolasinac sarà out anche mercoledì, per cui stasera giocheranno sempre i soliti tre titolari: Djimsiti, Hien e Scalvini.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Hien; Hateboer, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; Scamacca. All. Gasperini.

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi.