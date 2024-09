Atalanta ancora più forte. Senatori e nuovi, che gruppo

Prima la vittoria contro la Fiorentina, poi il pareggio contro l’Arsenal. L’Atalanta, dopo un agosto tormentato dal mercato e dagli infortuni, a settembre, una volta recuperati i titolari assenti per vari motivi (Lookman, Kolasinac, Hien), ha ritrovato subito la sua continuità ad alto livello con due prestazioni di valore, importanti anche per le rispettive classifiche.

Il pareggio all’esordio in Champions contro l’Arsenal rappresenta un buon punto per iniziare nel modo giusto il mini campionato europeo, facendo risultato contro una squadra che probabilmente punterà ai primi otto posti, un ostacolo ben più alto da scalare rispetto ai prossimi avversari come Shakhtar, Young Boys, Celtic o Sturm Graz. "Un buon punto per noi", lo ha definito un soddisfatto Gasperini. Consapevole che la sua squadra avrebbe potuto vincerla, e non solo sfruttando il rigore fallito a inizio ripresa da Retegui, avendo costruito più occasioni di un Arsenal visto nell’area nerazzurra solo al decimo minuto di gioco. Bergamaschi superiori ai punti, come si direbbe nel pugilato: è mancato solo il colpo del ko.

Ma il bicchiere è più che mezzo pieno per la Dea. Che ha avuto la conferma, scontata, del valore a questi livelli della sua vecchia guardia, con in campo dieci undicesimi della squadra della scorsa stagione più la novità Retegui, autore dell’errore dal dischetto, ma positivo contro i Gunners come lo è stato finora in campionato con quattro gol. Ora però all’Atalanta servono i nuovi arrivati: Bellanova e Brescianini si sono già visti in campionato. Contro l’Arsenal ha impattato benissimo l’esperto Cuadrado, elogiato da Gasp: "È un calciatore forte che sa giocare anche in più ruoli: vista la situazione che abbiamo in attacco Cuadrado potrebbe esserci utile anche davanti". Ora il tecnico aspetta Samardzic e Zaniolo per alzare i ritmi offensivi, oltre a Kossounou e Godfrey per avere alternative difensive. Lunedì sera nel posticipo casalingo contro il Como qualcuno di loro potrebbe avere un’occasione da titolare. Ma intanto Gasperini può sorridere per il blocco dei veterani e la novità Retegui.