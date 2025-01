Atalanta, assalto a Maldini. Blitz del Monza: Camarda

e Michael Cuomo

L’Atalanta si prepara a intervenire sul mercato per fronteggiare il filotto di assenze di un gennaio da dimenticare per quanto riguarda gli infortuni. Dea all’assalto del talento Daniel Maldini, ma in cerca anche di un difensore pronto subito. Dietro, oltre al grave stop che ha tolto di scena Kossounou, operato due settimane fa al tendine e indisponibile almeno per tre mesi, si è aggiunto anche il problema di Scalvini: mercoledì sera, a Barcellona, altro problema alla spalla sinistra, nuovamente uscita dopo una caduta seguente a un contrasto aereo, come gli era già accaduto il 9 ottobre.

Il difensore 21enne si sta sottoponendo a diversi esami diagnostici per valutare l’entità dell’infortunio e l’eventualità di ricorrere a un intervento chirurgico che allungherebbe notevolmente i tempi di recupero. Da qui la ricerca di un difensore per una coperta diventata corta, con Kolasinac fermo per fastidi muscolari, con i soli Hien, Djimsiti e Toloi: tre per tre posti. Davanti Ademola Lookman sarà out per tre settimane: trauma distrattivo al ginocchio con lesione di primo grado al legamento collaterale. E poi c’è Nicolò Zaniolo che a gennaio ha frenato in termini di rendimento e utilizzo, dopo una fiammata da tre gol e tre assist tra novembre e dicembre. Lo spezzino non ha convinto finora e non ha mai impattato tranne in qualche gara, mancando di continuità. Lo vuole fortemente la Fiorentina: gli garantirebbe un posto da titolare, si accollerebbe la metà dell’ingaggio e del costo del prestito dal Galatasaray con l’annesso diritto di riscatto.

La Dea, con la concreta prospettiva di planare ai quarti di finale di Champions – playoff agevole contro una tra Bruges e Sporting Lisbona, eventuali ottavi di finale contro Lille o Aston Villa – vorrebbe inserire una punta di valore per sopperire all’assenza di Lookman (che il Napoli medita di portare in azzurro per sopperire all’uscita di Kvara) e avere poi un quinto attaccante quando rientreranno il nigeriano e Scamacca che, ieri, ha svolto una seduta parziale con il gruppo. La dirigenza nerazzurra, sempre alla finestra per Raspadori, dopo aver valutato anche El Shaarawy, ha virato forte su Daniel Maldini, seguito già dai mesi estivi: per il figlio d’arte però la distanza economica con il Monza resta importante.

Ieri pomeriggio il suo agente Beppe Riso, intercettato dai cronisti a Milano, ha confermato: "Non abbiamo ancora chiuso".

Un’alternativa dall’estero può essere Adam Daghim, talento danese classe 2005 esploso nel Salisburgo con 5 gol in 29 presenze, a segno anche mercoledì contro l’Atletico Madrid.

Intanto a Monza, per chi non se ne fosse accorto, eccoli i giorni del Condor. Partiamo da Gaetano Castrovilli, una vita alla Fiorentina, quindi mezza stagione alla Lazio senza acuti, adesso in Brianza per riprendersi il palcoscenico della Serie A: è arrivato ieri sera, oggi visite mediche, firma e ufficialità. Poi un romanzo in pieno stile Galliani: dal Milan arriva in prestito Francesco Camarda, 16 anni, nato e cresciuto nel vivaio milanista. Potrebbe non essere in rossonero il suo primo gol da professionista in carriera, ma farebbe comunque esultare l’ad giallo cravattato in tribuna. Romanticismo è anche questo.