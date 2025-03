Atalanta, il capitano De Roon sprona la squadra: “Dobbiamo continuare a credere nello scudetto”

Bergamo, 17 marzo 2025 – “Dobbiamo per forza crederci ancora, perché può ancora succedere di tutto”. Il capitano è sempre l’ultimo ad arrendersi e Marten De Roon, dopo la sconfitta casalinga contro l’Inter, sprona l’Atalanta a continuare a credere anche con lo scudetto. Ma con un sincero realismo: “Sognare possiamo farlo sempre, ma l'Inter adesso ha messo un bel vantaggio. Dobbiamo vedere le prossime partite... Sono molto difficili, abbiamo sfide contro squadre che sono appena sotto di noi, bisogna guardare più alle nostre. Ora riposiamo per poi ripartire al massimo. L’Inter dopo questa vittoria ha messo sei punti tra di noi, non credo che perderanno sei punti da qui alla fine. Noi dobbiamo per forza crederci, perché può ancora succedere di tutto, vogliamo vincere tutte le partite che abbiamo e provare a stare il più vicino possibile”.

Dea che sta rovinando il suo percorso di alta classifica sbagliando quasi tutte le partite casalinghe del 2025. “Non sappiamo il perché, facciamo fatica a spiegare perché in trasferta facciamo quattro o cinque gol e poi non segniamo mai in casa, ma questi risultati in casa contano, dobbiamo analizzarli. Qui le squadre si chiudono di più e noi facciamo più fatica, ovvio non l’Inter”.

Nerazzurri bergamaschi che non battono l’Inter da tredici partite e hanno perso le ultime otto consecutive dal novembre 2022. “L’Inter è forte, per batterli in futuro dovremo riuscire a fare qualcosa di più per fare del male a loro. Anche stavolta preparati bene al nostro pressing e loro ripartenze sono eccezionali. L’Inter è la squadra più forte del campionato, per come giocano e come costruiscono le loro azioni”, ha concluso San Martino.