Atalanta, certezza matematica di tornare in Europa la prossima stagione: è la settima volta dell'era Gasperini

Bergamo, 7 maggio 2024 – L’Atalanta da ieri sera è sicura di disputare le coppe europee anche nella prossima stagione. La vittoria a Salerno e il contestuale pareggio del Napoli a Udine hanno regalato la certezza di tornare in Europa alla Dea con tre giornate di anticipo: da ieri infatti il Napoli, ottavo, staccato di nove lunghezze, non può più superare l’Atalanta, a quota 60, avendo il confronto diretto negativo. Tornare in Europa per la decima volta nella storia dei nerazzurri, la settima nell’era Gasperini (che a Salerno ha festeggiato le 300 panchine in A con la Dea) rappresentava l’obiettivo minimo stagionale dei nerazzurri, anche se arrivati a questo punto finire settimi e andare in Conference League sarebbe un mezzo fallimento per i bergamaschi: ormai, la squadra nerazzurra, sembra ormai lanciatissima verso il quarto o quinto posto che qualifica alla Champions o potrebbero conquistare l’accesso alla coppa anche con la strada alternativa della vittoria dell’Europa League. Anche la vittoria in Coppa Italia qualificherebbe anche alla stessa Europa League. Sarebbe quasi una delusione finire in Conference League: da ricordare poi che l’Atalanta ha già conquistato anche la qualificazione alla prossima Supercoppa italiana con Inter, Milan e Juventus.