Atalanta contro il Milan con un Lookman in più

Dopo un’assenza di 55 giorni l’Atalanta stasera al Meazza ritrova il suo cannoniere Ademola Olajede Lookmnan.

Il 26enne attaccante anglo nigeriano, 18 presenze in campionato con 7 gol e 3 assist, ha superato l’ultimo test ed è stato inserito nell’elenco dei 24 convocati per la sfida serale al Meazza contro il Milan. Lookman torna a disposizione di Gasperini dopo quasi due mesi di assenza: nella sua ultima presenza l’ex Leicester decise con una sua rete nella ripresa la sfida contro il Lecce al Gewiss vinta per 1-0. Era il 30 dicembre, poi la lunga assenza per la Coppa d’Africa conclusa al secondo posto con la Nigeria, con tre gol segnati, e con una caviglia distorta nella finale persa contro la Costa d’Avorio.

Gian Piero Gasperini dovrebbe farlo partire dalla panchina, confermando in attacco, a fianco all’intoccabile ex di turno Charles De Ketelaere, l’imprevedibile russo Miranchuk che con le sue giocate ha fatto male alla difesa rossonera negli ultimi due incroci. L’alternativa sono i 195 centimetri di Scamacca, assente a dicembre per infortunio, in panchina un mese fa in Coppa Italia fino alla mezz’ora finale.

Torna tra i convocati anche il 34enne difensore argentino Josè Luis Palomino, fermo da tre settimane per un problema muscolare.

Probabile formazione

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Miranchuk. All. Gasperini.

Dove vederla

Milan-Atalanta, domenica 25 febbraio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.