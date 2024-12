Atalanta, il gladiatore De Roon: “Lo scudetto? Restiamo con i piedi per terra”

Bergamo, 3 dicembre 2024 – “Lo scudetto? Restiamo con i piedi per terra”. Parola di capitano. Marten De Roon, match winner lunedì sera contro la Roma con la sua rete decisiva, preferisce volare basso sulle ambizioni da tricolore di una Dea seconda solitaria in classifica con 31 punti, ad una sola lunghezza dalla capolista Napoli, e con il migliore attacco della serie A con 36 reti realizzate.

San Martino ha celebrato l’ennesimo ‘sacco di Roma’ con un’immagine in cui il suo volto, e quello dei compagni, è sovrapposto a quello dei gladiatori dell’omonimo attuale colossal cinematografico. Un’immagine che incarna lo spirito pugnace di questa Dea sempre all’attacco. “Tanta roba questa vittoria perché questa era una partita molto difficile. C'era grande equilibrio in campo, poi con un po' di fortuna il mio tiro è andato dentro. Tranne per un'occasione, abbiamo controllato bene la partita e avremmo potuto fare anche il secondo o terzo gol. Questa squadra sa giocare sempre con l'equilibrio giusto, complimenti a tutti noi", ha spiegato De Roon. Bravo a non farsi ammonire, essendo diffidato: così venerdì potrà essere in campo contro il Milan.

“Questa vittoria ci ha dato tanta fiducia, insieme alla striscia positiva. Sono contento di non aver preso l'ammonizione, così potrò giocare contro il Milan". Intanto il 33enne mediano olandese, salito a 365 presenze con venti gol, è arrivato al terzo gol in poco più di un mese, dopo essere rimasto curiosamente a secco la scorsa stagione.