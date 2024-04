Atalanta, domani arriva l’Empoli. Gasperini: “Ci servono assolutamente i tre punti” / Formazioni e diretta tv

Bergamo, 27 aprile 2024 – Ottava partita in ventinove giorni per l’Atalanta impegnata domani in casa alle 18 al Gewiss Stadium contro l’Empoli. Dea che sta volando dopo aver conquistato in una settimana prima la semifinale di Europa League e poi la finale della Coppa Italia. “Arriviamo in casa dalla scottatura di due settimane fa contro il Verona, con cui eravamo due a zero e abbiamo poi subito la loro rimonta, perdendo due punti pesanti per la classifica. Adesso abbiamo bisogno di battere l’Empoli per provare a distanziare quelle dietro e tenere il passo di quelle davanti. Affrontiamo un avversario che ha grandi motivazioni, mi aspetto un’Empoli organizzato, con le sue caratteristiche. Dovremo fare una bella prestazione per vincere questa partita difficile. Le qualificazioni ottenute contro Liverpool e Fiorentina devono darci slancio per tutte queste partite che dobbiamo affrontare ogni tre giorni, da quella di domani contro l’Empoli alle successive”. La seduta pomeridiana e quella di rifinitura di domani saranno decisive per il recupero di Scalvini, fuori da un mese, e di Kolasinac uscito acciaccato dalla gara contro la Fiorentina. “Pensiamo di poter recuperare oltre a Scalvini anche Kolasinac che per noi è un giocatore molto importante: è stato un rinforzo fondamentale per noi, è stato un grande colpo della società prendendo da svincolato, si è inserito fin da subito benissimo.” Dietro mancheranno i veterani Toloi e Palomino, su cui Gasp ha precisato: “Toloi speriamo di recuperarlo entro il finale di questo campionato, mentre Holm per il tipo di infortunio che ha subito è più difficile in queste quattro settimane. Palomino? Da settimane non si allena più con noi e non fa parte della rosa, peccato perché poteva ancora essere utile in queste partite”. Atalanta che domani dovrebbe confermare la formazione tipo con Carnesecchi in porta, trio difensivo con Djimsiti, Hien e Kosalinac, sulle corsie esterne Hateboer favorito su Zappacosta e Ruggeri in ballottaggio con Bakker. Mediana con De Roon e Ederson inizialmente e Pasalic pronto a subentrare dopo l’intervallo, da trequartista l’intoccabile Koopmeiners davanti probabile partenza di Scamacca da titolare, che segna quasi sempre partendo dal primo minuto, con un Toure’ in crescita pronto per la ripresa. Ballottaggio tra Lookman e De Ketelaere per il ruolo di seconda punta. Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Hien, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, de Roon, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; Scamacca. All. Gasperini.

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Fazzini, Marin, Maleh, Pezzella; Cambiaghi, Niang. All. Nicola

Dove vederla: diretta domenica dalle 18 su Dazn