Atalanta, fattore infortuni. Gasp ha gli uomini contati

Tre sconfitte in un mese e mezzo, dopo un trimestre con una sola sconfitta (contro il Real Madrid). Cinque pareggi nelle ultime sei settimane, dopo un trimestre trionfale da quindici vittorie tra campionato e Champions. L’Atalanta da Natale in poi ha frenato, con solo due successi, lo dicono i numeri, a causa dei tanti problemi fisici che hanno ingrippato il gioco perfetto dei nerazzurri nel trimestre precedente.

Prima l’infortunio natalizio di Retegui, costato un primo filotto di tre pareggi e una sconfitta nella Supercoppa in Arabia contro l’Inter. Poi quello di Kossounou, quindi la raffica di infortuni in difesa e in attacco che ha costretto la Dea a intervenire negli ultimi giorni di mercato per rimpolpare la rosa, inserendo d’urgenza il laterale austriaco Stefan Posch e l’attaccante azzurro Daniel Maldini. "Non pensavamo di intervenire - ha spiegato mercoledì sera l’amministratore delegato nerazzurro Luca Percassi - fortunatamente il mercato era aperto. Siamo molto contenti dei ragazzi che sono arrivati: Maldini è un ragazzo che rientra nella filosofia dell’Atalanta". I due nuovi innesti serviranno a tamponare le emergenze, in particolare quella difensiva dove la coperta è cortissima, ma intanto la Dea ha inevitabilmente frenato, vedendo sfumare l’obiettivo della Coppa Italia e perdendo terreno nella corsa scudetto. Un calo di risultati conseguenza diretta delle troppe assenze dell’ultimo mese.

"In dieci giorni ci è crollato il mondo, abbiamo perso tre giocatori come Scalvini, Scamacca e Kossounou per tutta la stagione e altri tre per qualche settimana: Carnesecchi, Kolasinac e Lookman. Stare fuori un paio di settimane significa saltare 4 o 5 partite. Ma nonostante questo i ragazzi sono encomiabili, perché stiamo affrontando un tour de force giocando partite di alto livello contro avversari sempre di valore", ha sottolineato Gasperini, costretto ad una quotidiana conta degli assenti. "Per sabato a Verona - aggiunge - non sarà facile recuperare nessuno dei tre infortunati meno gravi, spero per mercoledì a Bruges". Il tecnico conta soprattutto di ritrovare al più presto Lookman, il giocatore più impattante: proverà a esserci mercoledì in Belgio, ma non è scontato. Più facile il recupero di Carnesecchi, altro fattore determinante con i suoi miracoli tra i pali: nelle ultime due partite si è vista la differenza nel passare da un marziano “paratutto“ come il riminese a Rui Patricio.

Intanto ieri Giorgio Scalvini è stato sottoposto all’Humanitas di Rozzano all’intervento, eseguito dal professor Castagna e perfettamente riuscito, di stabilizzazione gleno-omerale della spalla sinistra con tecnica di Latarjet modificata. Da oggi inizierà il suo lungo percorso riabilitativo con previsione di durata trimestrale.