Atalanta: Gasperini soddisfatto dopo il successo casalingo

"Nella globalità della partita l’1-0 per noi è un risultato che ci sta. Ma nel finale abbiamo sofferto". Gian Piero Gasperini archivia il 2023 con un prezioso successo casalingo che tiene l’Atalanta nella scia dei posti Champions. "Abbiamo vinto nove partite, che non sono poche, ma pesano le sette sconfitte negli scontri diretti. Però le prestazioni ci sono sempre state, questa squadra ha sempre dimostrato spirito e voglia di combattere e sta crescendo. Siamo stati anche frenati dagli infortuni. Molto dipenderà per noi dalla crescita e della continuità degli attaccanti", ha spiegato a fine gara un soddisfatto tecnico nerazzurro.

Ora Gasperini si aspetta ancora di più dalla sua Dea con il nuovo anno e intanto si gode un successo importante per la classifica: "Non era facile. Siamo stati bravi, abbiamo fatto gol con Lookman, ma anche nel primo tempo abbiamo giocato nella loro metà campo. Poi nel finale c’è stata sofferenza. Le partite sono così, il Lecce è una squadra ben organizzata nella fase difensiva, siamo stati capaci di non subire mai ripartenze".

Ora la Dea non avrà davanti il suo cannoniere Ademola Lookmanper tutto il mese di gennaio a causa della Coppa d’Africa. "Lookman finora si è dimostrato il più brillante ed efficace in fase offensiva, ma con la sua assenza ci sarà spazio per Muriel e Scamacca che potranno essere protagonisti", ha chiosato Gasp.

