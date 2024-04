Atalanta, Gianluca Scamacca eroe di Liverpool. Ora attende la chiamata di Spalletti

Bergamo, 12 aprile 2024 – Nell’Atalanta trionfatrice a Liverpool la stella nerazzurra è stata Gianluca Scamacca. L’eroe di Anfield Road. La stampa britannica oggi lo celebra come un fenomeno. Lo Star&Sport titola ‘Wham bam Scamacca’. Due gol, poi la giocata che ha avviato la terza rete di Pasalic: nessun italiano ad Anfield aveva mai segnato una doppietta in partite di club (c’era riuscito Pierluigi Casiraghi, con l’Italia contro la Russia, agli Europei del 1996 che si giocavano in Inghilterra). Peraltro Scamacca, che lo scorso hanno fatto benino ma non benissimo nel West Ham United con 7 gol ma poco spazio anche a causa di infortuni (ma ha vinto la Conference League), ha un feeling speciale con gli stadi inglesi: a ottobre aveva segnato a Wembley con l’Italia poi sconfitta 3-1. Eroe nerazzurro Scamacca, ma la sua prestazione strepitosa a Liverpool quasi certamente vale come un’ipoteca sulla maglia azzurra ai prossimi Europei.

Tredici gol stagionali, otto in campionato e cinque in Europa League in sette presenze, tredici gol in 1.584 minuti, un gol ogni 120 minuti. Il 25enne centravanti romano nelle ultime cinque settimane ha segnato sei gol, due in campionato a Napoli e a Cagliari e 4 in Coppa, due allo Sporting e due al Liverpool. Nessun attaccante italiano sta segnando quanto, nessuno gioca a così alto livello: il ct azzurro Spalletti che non lo ha convocato nella tournée americana a marzo ora non potrà non portarlo all’Europeo.

Intanto l’Atalanta, che in estate ha investito 25 milioni per acquistarlo dal West Ham, bruciando la concorrenza di Inter e Roma, se lo gode: il bomber laziale con questo ritmo può arrivare intorno ai 20 gol. Il numero 90 nerazzurro ha trovato continuità di rendimento prestazionale e realizzativo, ha fiducia nei suoi mezzi, sicurezza. E Gasperini, che lo sprona sempre, pronostica per lui un grande avvenire: “Scamacca sta facendo un percorso di crescita per diventare un giocatore di altissimo livello e questa vittoria deve essere un’iniezione di fiducia anche per lui. Ha i mezzi, anche fisici, per diventare un giocatore di grandissimo livello, ma questo discorso vale anche per De Ketelaere”.