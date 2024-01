Atalanta. Gioiello Carnesecchi. Punta l’azzurro e la Juve ci pensa

Nell’Atalanta che vola verso l’alta classifica brilla un nuovo gioiello. È il portiere del futuro, il millennial Marco Carnesecchi, l’ennesimo prodotto del settore giovanile nerazzurro diventato titolare in prima squadra. Da metà dicembre il 23enne portiere riminese, giunto a Bergamo 17enne dal Cesena, è diventato il numero uno tra i pali.

Gian Piero Gasperini lo ha scelto dopo averlo alternato per un trimestre con il più esperto Musso.

Il classe 2000, considerato un predestinato fin da ragazzino, si è preso la maglia da titolare a suon di interventi decisivi, trasmettendo sicurezza all’intero reparto difensivo. Su di lui da mesi si sono posati gli occhi degli osservatori della Juventus, che lo vorrebbe per il dopo Szczesny.

Ma la lista dei pretendenti per Carnesecchi è destinata ad allungarsi: per il 23enne nerazzurro il bello deve ancora venire, con la possibilità di giocare sul palcoscenico internazionale dell’Europa League. Vetrina che potrebbe valorizzarlo anche in chiave azzurra: il ct Spalletti lo ha già convocato come terzo per le qualificazioni europee al posto dell’infortunato Meret, ma se continuasse a giocare da titolare in una Dea da prime cinque posizioni potrebbe guadagnarsi anche una convocazione per gli Europei. Fab. Car.