Atalanta, idee granata per ringiovanire il centrocampo: piacciono Ricci e Ilic

Bergamo, 19 giugno 2025 – Due gioielli granata per la corona nerazzurra?

L’Atalanta - che in questa fase del mercato ha già investito 40 milioni per riscattare a titolo definitivo il 23enne fantasista serbo Lazar Samardzic dall’Udinese e il 24enne difensore ivoriano Odilon Kossounou dal Bayer Leverkusen, entrambi riscattati a 20 milioni l’uno - sta monitorando i due centrocampisti del Torino, Samuele Ricci e Ivan Ilic, per rinforzare il suo centrocampo e abbassarne l’età media, piuttosto elevata considerando i 34 anni compiuti a marzo da Marten De Roon e i 30 di Mario Pasalic.

I due giocatori del Toro vengono seguiti a prescindere dalla cessione o meno di Ederson: chiaro, se il brasiliano dovesse partire in cambio di 60 milioni, ci sarebbero spazio e risorse per affondare persino un doppio colpo.

Piace soprattutto Ricci, piace per il dopo De Roon, piace come acquisto anche in prospettiva: toscano di Pontedera, cresciuto nel prolifico settore giovanile dell’Empoli che lo ha lanciato 18enne in serie B, l’azzurro (10 presenze con l’Italia), classe 2002, ha poi fatto il salto di qualità al Torino proprio agli ordini di Ivan Juric. Che ora lo vorrebbe a Bergamo.

Su Ricci è piombato il Milan e ci sono altri grandi club, pronti a scatenare un’asta per averlo. Il Torino, dove ha collezionato 36 presenze con 1 gol nell’ultima annata, lo valuta intorno ai 30 milioni ma la cifra potrebbe essere abbassata inserendo una contropartita tecnica nell’operazione.

Tra i due club ci sono ottimi rapporti, cementati negli anni da diversi affari: in granata da Bergamo dal 2022 sono approdati sulla sponda granata del Po i vari Duvan Zapata, Brandon Soppy, Aleksey Miranchuk, mentre dal Toro la scorsa estate e’ arrivato Raoul Bellanova.

Altro pallino di Juric è Ilic, lanciato dal tecnico croato appena 19enne a Verona nel 2020, suo pretoriano prima in riva all’Adige e poi per due anni e mezzo a Torino. Il 24enne serbo, cresciuto nel Manchester City, nell’ultima stagione è stato fermato da problemi fisici che ne hanno abbassato le quotazioni di mercato, intorno ai 16/18 milioni. Sono loro, al momento, le due principali opzioni di mercato per il prossimo centrocampo nerazzurro.