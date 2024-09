Atalanta indifesa. Undici gol subiti. Gasp: "Svegliamoci»

Tre sconfitte in quattro partite di Serie A, con undici gol subiti. L’Atalanta si è inceppata in difesa. Troppe reti al passivo, peraltro in situazioni diverse di gioco. Una spia di allarme che si è accesa dopo le ultime due gare casalinghe contro la Fiorentina, vinta 3-2 in rimonta, e all’opposto contro il Como, persa 2-3 con rimonta lariana. "Aver subito tutti questi gol mi preoccupa molto, anche se poi sono stati tutti diversi, nelle altre partite su palle inattive o gioco aereo, contro il Como li abbiamo presi tutti su azione", ha spiegato martedì sera il tecnico nerazzurro Gasperini. Rimarcando più volte, però, che a non funzionare nella ripresa contro il Como è stata l’intera squadra. Vero, i tre gol comaschi sono arrivati tutti da palle perse a centrocampo e successivo contropiede, senza l’argine dei mediani, lasciando soli i difensori. Questione di energia venuta a mancare, insieme forse alla motivazione calata per il diverso contesto, passando dalla grande sfida di Champions di giovedì contro l’Arsenal, con il suo blasone e fascino, alla gara tra provinciali contro il neo promosso Como che si presentava al Gewiss da ultimo in classifica. "Serviva una motivazione alta e dovevamo averla, perché vincendo ci saremmo trovati in un’ottima posizione di classifica", ha tuonato Gasp. Preoccupato del calo di condizione dei suoi.

Tutti, non solo i difensori. Peraltro quasi mai gli stessi: contro il Como in mezzo ha debuttato l’ultimo arrivato, il 23enne centrale ivoriano Odilon Kossounou ("Può diventare un buon acquisto per le caratteristiche che ha", lo ha elogiato Gasp), che ha fatto bene nel primo tempo ed è poi affondato nella ripresa insieme ai compagni di reparto. Ora alla Dea occorre ritrovare la compattezza difensiva, che passa inevitabilmente da una migliore condizione dei giocatori.