Atalanta-Inter 0-1, le pagelle: Musso, errore grave. Scamacca presente, Scalvini stoico

Musso 5,5 Il suo lo fa con alcune parate, ma è troppo irruente nell’uscita che porta al rigore.

Scalvini 6 Fermo da giorni per il mal di schiena gioca a sorpresa un’ora e non sbanda dietro ( 61’ Toloi 5,5 Si fa espellere al 91’ da ultimo uomo).

Djimsiti 6 Chiude bene su Thuram, guida la difesa con ordine.

Kolasinac 6 Due chiusure chirurgiche, ma è frenato da un giallo ed esce ( 54’ Pasalic 5,5 Non riesce a dare profondità e non allunga) .

Zappacosta 5,5 Parte bene nella prima mezz’ora, poi cala vistosamente fino al cambio ( 54’ Hateboer 5,5 Spinge poco, fallisce una buona palla nel finale ).

De Roon 6 Subito ammonito, lotta in mezzo ma deve trattenersi e perde alcuni contrasti. Ederson 6 Buona prestazione in mediana, ma da un suo errore arriva lo 0-2 interista.

Ruggeri 6 Serata difficile contro Dumfries ma riesce a tamponarlo come può.

Koopmeiners 5,5 Buon avvio ma poi sparisce e non riesce a verticalizzare come suo solito ( 79’ De Ketelaere 5,5 Una girata di testa alta e niente altro ).

Lookman 6 Serve l’assist per il gol di Scamacca, ha buone accelerazioni ma non trova la porta ( 79’ Muriel 5,5 Non aumenta la pericolosità offensiva).

Scamacca 6,5 Alla terza rete in una settimana. Si muove molto, cerca la porta, è pericoloso.

All. Gasperini 6 La sua Dea va bene fino al rigore. Prova a variare il modulo nella ripresa ma stavolta non trova nulla dai cambi

Voto squadra 6