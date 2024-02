Atalanta, contro la Lazio pronto il tridente con Pasalic, Miranchuk e De Ketelaere

Bergamo – Alle 18 al Gewiss Stadium, come sempre quasi esaurito con oltre 14 mila tifosi bergamaschi (settore ospiti vuoto per ragioni di ordine pubblico, con trasferta vietata ai tifosi capitolini), l’Atalanta cerca tre punti contro la Lazio per andare in fuga da quarta solitaria dopo essere stata agganciata ieri a quota 36 dal Bologna. Dea che ha un solo dubbio di modulo: il 3-4-1-2 con il trequartista dietro le due punte o un 3-4-3 con un tridente senza un vero centravanti.

Il tecnico Gian Piero Gasperini, ancora privo della fantasia del regista Koopmeiners, bloccato da una ferita al malleolo, e del cannoniere Lookman, impegnato nella Coppa d’Africa, ha due opzioni: schierare Mario Pasalic dietro ad un tandem offensivo oppure varare un vero e proprio tridente avanzando il croato in un trio ad alto tasso di talento con Charles De Ketelaere e Aleksey Miranchuk, rinunciando al centravanti classico, tenendo inizialmente Gianluca Scamacca in panchina.

Il belga e il russo sono i due giocatori più in forma di questo inizio anno: 7 gol e 7 assist in stagione per l’ex Bruges, 3 gol e 5 assist per l’ex Lokomotiv Mosca. L’idea del Gasp è confermarli davanti insieme, con Pasalic, per avere più copertura e inventiva.

Con Scamacca invece il modulo presenterebbe un centravanti classico in grado di far salire la squadra e sfruttare il gioco aereo. Dietro, senza Hien e Palomino, confermato il trio titolare Djimsiti-Scalvini-Kolasinac con il capitano Toloi in panchina. Altro dubbio a destra tra Holm, che sta facendo benissimo, e il più esperto Zappacosta, mentre a sinistra ci sarà Ruggeri. In mediana la coppia De Roon-Ederson.

Lazio con il dubbio davanti tra il capitano Immobile e l’argentino Castellanos a segno all’andata. A centrocampo dovrebbe farcela Rovella, nel caso sarebbe pronto il veterano Vecino. Aquilotti biancocelesti senza Patric dietro, Cataldi in mezzo e Zaccagni davanti. Probabili formazioni ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Miranchuk, De Ketelaere. All. Gasperini LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Isaksen. All. Sarri Dove vederla Diretta dalle 18 su Dazn