Atalanta-Lazio: probabili formazioni, orario e dove vedere la partita

Bergamo 3 febbraio 2024 - Non è solo un duello per la Champions League, uno scontro diretto per il quarto posto, ma molto di più. Nella giornata di domani al Gewiss Stadium, l'Atalanta ospita la Lazio in un match tra due delle formazioni più in forma del massimo campionato di Serie A, calcio di inizio fissato alle ore 18. Distanziate da appena due punti in classifica, ed entrambe con una partita in meno rispetto alla Roma, a causa della Supercoppa Italiana, all'andata si imposero i biancocelesti per 3-2, in una sfida pirotecnica: al doppio vantaggio laziale (autogol di De Ketelaere e gol di Castellanos), risposero i bergamaschi (reti di Éderson e Kolasinac), con il match winner per i capitolini siglato da Vecino.

L'Atalanta è reduce da ben dieci punti nelle ultime quattro giocate in Serie A, con due successi consecutivi nelle ultime due. Una serie di risultati positiva, impreziosita anche dall'eliminazione del Milan in Coppa Italia, con una vittoria a San Siro per 1-2 grazie alla doppietta di Koopmeiners. I ragazzi di Gasperini viaggiano con la testa leggera e la consapevolezza di avere, rispetto ad altre rivali come la Roma, una partita da recuperare. La posizione in classifica attuale dà ai nerazzurri un piccolo margine di manovra in questi scontri diretti, ma è logico che davanti ai propri tifosi l'obiettivo è quello di "vendicare" il ko dell'andata. Un successo rimanderebbe indietro i biancocelesti e regalerebbe ulteriore vantaggio ai bergamaschi in questa lotta serrata per il quarto posto, che vede ben 7 squadre in 5 punti. Ogni punto conta e vincere domani potrebbe risultare di importanza fondamentale a stagione conclusa.

La Lazio però non sembra intenzionata a rallentare la propria corsa in campionato. I biancocelesti non perdono in Serie A da quasi due mesi, l'ultima volta fu il 7 dicembre contro l'Inter all'Olimpico (0-2), da allora sono arrivati ben 13 punti in 5 partite, con in mezzo il derby vinto di Coppa Italia e anche l'esperienza poco fortunata in Arabia Saudita, con il ko in semifinale di Supercoppa ancora contro i nerazzurri meneghini, fin qui bestia nera dei ragazzi di Sarri. Al rientro da Riyadh però i laziali hanno dimostrato di non aver subito la sconfitta, ricominciando subito a macinare punti, in una partita brutta contro il Napoli, dove però non si sono mai concessi spazi ai partenopei. La fase difensiva sarà uno degli aspetti fondamentali per i capitolini se vorranno portare a casa il risultato contro i nerazzurri: la formazione bergamasca è il terzo miglior attacco di Serie A (dietro Inter e Milan), la Lazio da parte sua è la quarta miglior difesa al pari con il Bologna (fanno meglio Juventus, Inter e Torino).

Il match valevole per la ventitreesima giornata di Serie A sarà diretto da Marco Guida, della sezione di Torre Annunziata. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti De Meo e Capaldo, con Ayroldi quato uomo. Al VAR sarà presente Aureliano con il supporto di Mariani. Per il fischietto nato a Pompei si tratta del venticinquesimo incrocio in carriera con gli orobici, nei 24 precedenti il bilancio dell'Atalanta è di 7 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte. Sono 25 invece gli incontri guidati dall'arbitro della sezione di Torre Annunziata con in campo i biancocelesti, lo score dei capitolini con il direttore di gara è di 9 vittorie, 7 pareggi e 9 ko. Guida sarà alla sua sedicesima direzione stagionale: oltre a 9 partite di Serie A, il direttore di gara ha guidato 4 partite di Champions League (una nei Preliminari), 1 di Serie B e 1 nei Preliminari di Europa League.

Probabili formazioni

Gasperini, privo molto probabilmente di Koopmeiners e sicuramente di Lookman, ancora impegnato in Coppa d'Africa, schiererà Miranchuk e De Ketelaere nel tridente con Scamacca unica punta, ballottaggio tra il russo e Pasalic per sostituire l'olandese. Davanti a Carnesecchi, ormai preferito a Musso nelle rotazioni in porta, ci sarà la classica difesa a tre con Scalvini, Djimsiti e Kolasinac. Holm e Ruggeri agiranno sugli esterni, in mezzo al campo De Roon ed Éderson completano il 3-4-3 della Dea.

Diverse le assenze in casa Lazio, con Cataldi squalificato, insime a gli indisponibili Patric e Zaccagni. Si riforma così la coppia di centrali Gila e Romagnoli davanti a Provedel, mentre sugli esterni Marusic è sicuro del posto, mentre Lazzari è in vantaggio su Pellegrini per completare anche le posizioni sugli esterni. L'assenza del centrocampista, rimette Rovella in cabina di regia, supportato sui fianchi da Guendouzi a destra e Luis Alberto a sinistra, favorito su Vecino. Nel tridente Immobile è favorito su Castellanos, mentre Isaksen a sinistra e Felipe Anderson a destra dovrebbero completare la linea offensiva biancoceleste.

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Miranchuk, Scamacca, De Ketelaere. All. Gian Piero Gasperini.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All. Maurizio Sarri.

Dove vedere la partita

La partita fra Atalanta e Lazio del Gewiss Stadium, valevole per la ventitreesima giornata di Serie A, inizierà alle ore 18 di domenica 4 febbraio 2024. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 17:45. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. L'incontro sarà disponibile anche su Sky solo per chi ha acquistato il pacchetto Zona Dazn sulla piattaforma. I telecronisti scelti dalla piattaforma per raccontare l'incontro sono Riccardo Mancini e Valon Behrami.

Statistiche e precedenti

L’Atalanta ha vinto 37 delle 111 sfide contro la Lazio in Serie A, 42 i pareggi e 32 i successi biancocelesti a completare il bilancio. Solo contro il Bologna (38) la Dea ha ottenuto più successi nella sua storia nel massimo campionato. Gli orobici vorranno far valere il fattore campo, in questa stagione di Serie A, i nerazzurri hanno conquistato 25 punti in 11 partite casalinghe. La formazione bergamasca non ha mai fatto meglio dopo altrettanti match interni in un singolo campionato di massima serie nell'era dei tre punti a vittoria (25 anche nel 1996-97).

La Lazio da parte sua è rimasta imbattuta in cinque delle ultime sei sfide contro l’Atalanta in Serie A (3V, 2N), dopo che non aveva raccolto i tre punti in nessuna delle sette gare precedenti contro la Dea nella competizione (3N, 4P). La formazione biancoceleste ha evitato la sconfitta nelle ultime tre partite giocate in casa al Gewiss Stadium in Serie A (2V, 1N): la squadra capitolina non registra una striscia d’imbattibilità più lunga sul campo della Dea nella competizione dal periodo tra il 1998 e il 2007 (sei in quel caso).