Atalanta, l’impresa è compiuta: eliminato il Liverpool e ora la finale di Dublino è vicina

Bergamo, 18 aprile 2024 – Vola la Dea. Nel paradiso europeo. E ora la finale di Dublino è molto vicina per l’Atalanta che ha dipinto un altro capolavoro nelle sue notti europee. Nerazzurri cui non hanno tremato le gambe di fronte al rosso del Liverpool, alla sua bacheca tracimante di trofei, ai suoi fuoriclasse con ingaggi stellari. La Dea di Gasperini ha ben amministrato il tesoro dei tre gol di vantaggio meritatamente conquistati una settimana fa ad Anfield Road, soffrendo in questo ritorno solo nei primi venti minuti iniziali il gol a freddo dei britannici, dopo cinque minuti.

Un mezzo regalo nerazzurro, un ingenuo tocco di mano di uno scoordinato Ruggeri su un cross da destra di Alexander Arnold, con lo specialista Salah a spiazzare Musso per il vantaggio inglese. Nel primo quarto d’ora il Liverpool forse ha sperato di poter concretizzare la rimonta quasi impossibile, ma il gioco ben impostato e organizzato, fatto di anticipi e recuperi dell’Atalanta, ha tolto quel ‘quasi’ con il passare dei minuti. Rimonta impossibile contro questa Dea che ha controllato, non si è scoperta, ha fatto scorrere il tempo accompagnata dai cori incessanti della Curva Nord in sottofondo, fino ad una ripresa in pieno controllo, con un Liverpool sempre meno convinto con il trascorrere dei minuti, e una Dea sempre più nella metà campo inglese in cerca di un pareggio simbolico per mantenere l’imbattibilita’ europea.

L’ostacolo più grosso per i nerazzurri è superato, i Reds grandi favoriti sono fuori. La finale di Dublino è più vicina, intanto Bergamo fa festa per una Dea alla prima semifinale di Europa League, alla seconda semifinale dopo quella mitologica del 1988 in Coppa delle Coppe persa poi con i belgi del Malines. Da quella Dea provinciale allenata da Mondonico, con capitano Stromberg stasera presente al Gewiss, alla Dea internazionale di Gasperini di oggi, capace di sgambettare il favoritissimo Liverpool di Klopp.

E conquistando la semifinale la Dea ha mantenuto viva la sua possibilità di andare in Champions: grazie al passaggio di turno dei nerazzurri il calcio italiano avrà una quinta squadra nella prossima Champions. La Dea sesta in campionato, con un ritardo di quattro punti dal quinto posto della Roma, può continuare a correre anche per la Champions. Due risultati in una serata di festa nerazzurra.