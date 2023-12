Atalanta-Milan: probabili formazioni, orari e dove vederla

Con la cruciale sfida di Champions League sullo sfondo, il Milan si appresta ad affrontare quest’oggi, sabato 9 dicembre, alle 18 (match in diretta in esclusiva su Dazn), la delicata trasferta in casa di un’Atalanta che non vince in campionato dal 30 ottobre scorso (3-0 rifilato all’Empoli) ed è fortemente desiderosa di riprendere a correre per risalire la classifica e riavvicinarsi alla “zona Europa”: “Le prestazioni questa squadra non le ha mai fatte mancare – ha spiegato Giampiero Gasperini – ma adesso che c’è qualche problema serve un passo in più. Tutti i giocatori sono chiamati a dare una mano. Il Milan ha avuto infortuni ma adesso sta pian piano recuperando giocatori. Ci sono questi periodi nel corso di una stagione. Certamente, in questo momento dovremo avere più volontà e attenzione”. Il tecnico nerazzurro dovrà fare ancora a meno di Palomino, Toloi, Scamacca e Touré, ma dovrebbe recuperare Djimsiti e optare quindi sul modulo con la difesa a tre: davanti a Musso dovrebbero quindi esserci Scalvini, Djimsiti e il classe 2003 Bonfanti, cresciuto nel settore giovanile nerazzurro prima di giocare nell’Under 23 atalantina. Sulle fasce dovrebbero invece agire Zappacosta e Ruggeri, mentre De Roon ed Ederson dovrebbero presidiare la mediana. Davanti alle spalle dell’ex rossonero De Ketelaere e Lookman ci sarà ancora Koopmeiners.

Le possibili scelte di Pioli

In casa Milan, invece, c’è grande voglia di dar seguito alle vittorie contro Fiorentina e Frosinone per tenere il passo di Inter e Juventus: “Il campionato è ancora aperto perché mancano ancora tante partite – ha spiegato mister Stefano Pioli alla vigilia –. Il nostro obiettivo è quello di avere sempre più continuità perché non deve mai mancare in un campionato. Vogliamo arrivare tra le prime quattro, anzi vorremmo fare anche qualcosa di più. Contro l’Atalanta sono sempre partite difficili. Sono una squadra completa, con qualità e forza fisica. Per vincere sarà necessaria una prestazione di alto livello”. Ancora una volta, però, il tecnico rossonero dovrà fare i conti con tante assenze, soprattutto in difesa. All’appello mancherà anche Rafa Leao: il portoghese in settimana ha ricominciato ad allenarsi a giri alti assieme ai compagni, ma Pioli – di concerto con lo staff medico – preferisce non rischiarlo e gettarlo nuovamente in mischia in Champions League contro il Newcastle. I rossoneri dovrebbero nuovamente scendere in campo schierati con il 4-2-3-1: tra i pali ci sarà Maignan, con davanti a sé il pacchetto difensivo formato da Calabria, Tomori, Theo Hernandez – nuovamente schierato da centrale – e Florenzi sulla sinistra. Confermata anche la coppia in mediana che sarà formata da Musah e Reijnders, con Bennacer pronto a mettere nelle gambe altri minuti a gara in corso. Pulisic, Loftus-Cheek e Chukwueze – favorito su Romero – dovrebbero invece formare il trio sulla trequarti, alle spalle della punta Giroud, che rientra dopo la squalifica. Orari e dove vederla in TV: il match sarà trasmesso in esclusiva su Dazn sabato 9 dicembre alle 18.

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Djimsiti, Bonfanti; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmainers; Lookman, De Ketelaere. All. Gasperini. Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Musah, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic; Giroud. All. Pioli.