Atalanta, contro l’Olympique confermato l’argentino Juan Musso in porta. Probabili formazioni e dove vedere la partita

Bergamo, 2 maggio 2024 – Nell’Atalanta stasera in campo alle 21 al Velodrome di Marsiglia contro l’Olympique, nella gara d’andata della semifinale di Europa League, tra i pali ci sarà nuovamente Juan Agustin Musso. L’estremo difensore argentino classe 1994, che da inizio dicembre ha perso il posto di titolare scavalcato nelle gerarchie da Marco Carnesecchi, viene ancora confermato come portiere delle notti europee, dopo aver giocato le due sfide di marzo contro lo Sporting Lisbona, facendo bene soprattutto nella gara di ritorno, e nelle due gare di aprile contro il Liverpool.

Per il resto nessuna novità nella formazione nerazzurra. Dietro toccherà a Scalvini il compito di sostituire lo squalificato Hien, facendo reparto con Djimsiti e con l’ex di turno Kolasinac, sulle corsie esterne Zappacosta e Ruggeri (con Hateboer come unico cambio date le assenze di Bakker e Holm), mediana con De Roon e Ederson, con l’intoccabile Koopmeiners da trequartista. Davanti sicuro Scamacca da prima punta, mentre De Ketelaere è favorito come seconda punta su Lookman e Miranchuk. Saranno 2800 i tifosi bergamaschi che stasera gremiranno il settore ospiti del Velodrome. Probabili formazioni

O.Marsiglia (3-5-2): Pau Lopez, Murillo, Mbemba, Balerdi, Clauss, Harit, Kondogbia, Veretout, Luis Henrique, Sarr, Aubameyang. All. Gasset Atalanta (3-4-2-1): Musso, Scalvini, Djimsiti, Kolasinac, Zappacosta, Ederson, de Roon, Ruggeri, Koopmeiners, De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini Dove vederla: diretta giovedì dalle 21 su Dazn