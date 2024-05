Europa League, Atalanta attesa a Marsiglia. Gasperini: “Vogliamo andare in finale”

Bergamo, 1 maggio 2024 – Appuntamento con la storia per l’Atalanta impegnata giovedì sera alle 21 al Velodrome di Marsiglia nella gara d’andata della semifinale di Europa League. “Il nostro obiettivo è la qualificazione, ma anche venire in uno stadio così prestigioso e giocare una buona gara, poi il risultato è una conseguenza. Questa stagione è davvero straordinaria per noi, abbiamo giocato tante partite decisive come quella di domani. Siamo dentro a tutte le competizioni, ma in questo momento pensiamo a questa competizione, rappresenta la priorità", ha spiegato nella conferenza stampa della vigilia Gian Piero Gasperini.

Dea giunta sulla costa provenzale con qualche assenza dell’ultima ora. Dietro non ci saranno l’infortunato capitano Toloi (oltre a Palomino ormai fuori rosa fino al termine del campionato) e lo squalificato Hien, sempre titolare nell’ultimo bimestre. Giocherà Giorgio Scalvini rientrato domenica contro l’Empoli, e rimasto in campo per 95 minuti, dopo quattro settimane di stop per un infortunio muscolare, che farà reparto con Djimsiti e con l’ex di turno Kolasinac.

Nel reparto esterni assenti Holm, di fatto ormai fuori per tutto il mese di maggio per un infortunio muscolare, e Bakker, bloccato da un attacco gastrointestinale. In panchina ci saranno il 21enne difensore Bonfanti, come unica alternativa per la retroguardia, e i 19enni Comi e Palestra, tre ragazzi aggregati dalla Under 23 di serie C. In porta confermato Musso, portiere delle notti europee, che ha fatto bene contro lo Sporting Lisbona e il Liverpool. Grande abbondanza davanti dove Gasp dovrebbe schierare Scamacca e De Ketelaere con Koopmeiners da trequartista. Al seguito dei nerazzurri ci saranno quasi 2800 tifosi bergamaschi, una prima parte già arrivata a Marsiglia, ma il grosso arriverà tra la mattina e il primo pomeriggio di giovedì. Probabili formazioni

O.Marsiglia (3-5-2): Pau Lopez, Murillo, Mbemba, Balerdi, Clauss, Harit, Kondogbia, Veretout, Luis Henrique, Sarr, Aubameyang. All. Gasset Atalanta (3-4-2-1): Musso, Scalvini, Djimsiti, Kolasinac, Zappacosta, Ederson, de Roon, Ruggeri, Koopmeiners, De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini Dove vederla: diretta giovedì dalle 21 su Dazn