Atalanta. Percassi: "La salvezza prima di ogni cosa»

Prima la salvezza, come ogni anno, poi tutto il resto. Dopo la vittoria per 3-2 contro la Fiorentina a fare il punto della situazione in casa Atalanta è stato l’ad nerazzurro Luca Percassi, intervenuto su Rai Gr Parlamento. "L’Atalanta deve compiere un passo alla volta come ha sempre fatto, iniziando dal conquistare la salvezza anche quest’anno, conquistando un punto dopo l’altro e dopo vediamo cosa succede". Intanto domani l’esordio in Champions al Gewiss Stadium (tutto esaurito) contro l’Arsenal. "Giocare la nuova Champions League è qualcosa di unico, ci farà crescere anche come società. E’ una sfida che rappresenta un’ennesima serata eccezionale per la storia del nostro club".