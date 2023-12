Atalanta-Salernitana 4-1, la Dea ribalta i granata nel monday night

Bergamo, 18 dicembre 2023 - L'Atalanta ha superato in rimonta la Salernitana, nel monday night della 16^ giornata di Serie A. La Dea si è imposta per 4-1, dopo essere passata in svantaggio per il gol di Pirola al 10'. Nel secondo tempo i bergamaschi hanno ribaltato le sorti del match grazie ad un eurogol di Muriel, alla rete di Pasalic, quella di De Ketelaere e al colpo del k.o in chiusura di Miranchuk.

Le formazioni titolari

Gian Piero Gasperini sceglie il classico 3-4-1-2 di partenza per la sua Atalanta. Carnesecchi difende i pali, De Roon arretra eccezionalmente nella linea difensiva per completarla assieme a Djimsiti e Scalvini. Zappacosta e Ruggeri sono i due esterni a tutto campo, Pasalic ed Ederson i due centrocampisti centrali. Koopmeiners si muove sulla trequarti, alle spalle di Muriel e Lookman che formano l'attacco a due. Filippo Inzaghi preferisce il 4-3-3 per la sua Salernitana, che si presenta con Costil in porta. Daniliuc, Gyomber, Pirola e Mazzocchi compongono la retroguardia, mentre Martegani, Maggiore e Coulibaly riempiono la metà campo. Tchaouna, Dia e Candreva sono i tre addetti ad offendere.

Primo tempo

L'Atalanta comincia con grande aggressività e un atteggiamento spregiudicato. Costil deve subito effettuare una parata sul tentativo aereo di Koopmeiners, che all'ottavo minuto va vicino al gol su assist di Lookman. A passare in vantaggio, dopo dieci minuti, è però la Salernitana. Pirola sfrutta al meglio un calcio piazzato messo in area da Candreva e gira il pallone in rete con un'incornata che sorprende la difesa bergamasca. I padroni di casa reagiscono immediatamente e Costil deve compiere un miracolo su Lookman al 12', quando l'attaccante di Gasperini va ad un passo dalla rete del pareggio. Maggiore ha una chance casuale al 22', che spreca calciando alto, mentre Costil deve nuovamente darsi da fare per fermare Lookman un minuto dopo. Negli ultimi venti minuti del primo tempo la Dea continua a spingere, creando potenziali occasioni per la parità e mettendo in seria difficoltà la retroguardia avversaria. I granata reggono e vanno al riposo con un gol di vantaggio all'intervallo.

Secondo tempo

Pronti, via e il muro degli ospiti crolla. L'Atalanta trova proprio in apertura di secondo tempo il gol del pareggio: Muriel si inventa un gol dei suoi, con un tiro al volo di collo esterno che finisce dritto all'incrocio dei pali. Niente da fare stavolta per Costil, che non può nulla di fronte alla prodezza dell'attaccante colombiano. I granata di Inzaghi avrebbero, subito dopo, persino la chance per ritornare in vantaggio, ma Dia non riesce a concretizzare nell'area di rigore avversaria. I padroni di casa ribaltano il risultato al 52': Lookman è bravo a servire in mezzo Pasalic in una manovra di contropiede e il croato infila nel sacco il pallone che vale il 2-1. L'Atalanta continua a spingere e al minuto 63 Muriel sfiora la doppietta personale, negatagli da Costil che fa un'altra parata eccezionale. La partita entra nel suo ultimo quarto d'ora e la Salernitana alza il baricentro. Carnesecchi è costretto respingere di piede una conclusione pericolosissima di Ikwuemesi al 73', mentre due minuti dopo osserva una conclusione di Dia infrangersi direttamente contro il palo. Proprio nel momento migliore die granata, arriva il gol che decreta la parola fine sul match: all'83' Scalvini mette un assist per De Ketelaere, che in area contro Costil non può fallire il 3-1.

Il tabellino del match

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; De Roon, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta (76' Hateboer), Pasalic, Ederson (67' Kolasinac), Ruggeri; Koopmeiners (85' Adopo); Muriel (67' De Ketelaere), Lookman (85' Miranchuk). Allenatore: Gasperini. Salernitana (4-3-3): Costil; Daniliuc (60' Bradaric), Gyomber, Pirola, Mazzocchi; Martegani (67' Ikwuemesi), Maggiore (67' Legowski), Coulibaly; Tchaouna (60' Kastanos), Dia (86' Cabral), Candreva. Allenatore: F. Inzaghi. Marcatori: 10' Pirola, 47' Muriel, 53' Pasalic, 83' De Ketelaere, 90' Miranchuk Direttore di gara: Ermanno Feliciani Cartellini gialli: Pirola, Maggiore, Ruggeri Cartellini rossi: -