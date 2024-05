Atalanta lunedì alle 18 impegnata all’Arechi sul campo della Salernitana già retrocessa / Formazioni e diretta tv

Bergamo, 5 maggio 2024 – Trasferta lunga domani per l’Atalanta impegnata in un insolito Monday afternoon alle 18 all’Arechi, ospite di una Salernitana retrocessa già da settimane e ormai senza alcuno stimolo. Campani ultimi con appena 16 punti, reduci da un deprimente filotto di sei sconfitte e un pareggio nelle ultime sette giornate, con 19 gol incassati, e ancora senza vittorie nel 2024. Granata senza il portiere titolare Ochoa e senza i vari Kastanos, Boateng, Gomis, Gyomber, Dia e Maggiore, quest’ultimo nei radar nerazzurri per il prossimo mercato. Sulla panchina dei granata siede l’ex tecnico nerazzurro Stefano Colantuono, a Bergamo nei primi anni della gestione Percassi dal 2010 al 2015: difficile che possa far valere, con l’organico a disposizione, la legge dell’ex. Atalanta che dovrà comunque stare attenta a non sottovalutare i campani, alla ricerca di un risultato per dare un senso a questo deludente finale dopo una stagione negativa. Gasperini all’Arechi farà turnover davanti, schierando Toure’ da centravanti in un tridente con Lookman e Miranchuk. A centrocampo attesa una staffetta tra De Roon e l’ex di turno Ederson, con Pasalic da secondo mediano.In porta torna Carnesecchi. Dietro Gasp, senza gli infortunati Kolasinac e Toloi, non ha scelta e dovrà schierare il trio titolare Djimsiti-Hien-Scalvini, ma potrebbe avere spazio anche il 21enne Bonfanti aggregato dalla under23 di serie C. Probabile spazio nella mezz’ora finale per Koopmeiners, De Ketelaere e Scamacca, per una “sgambata” preparatoria in vista giovedì della grande battaglia europea contro il Marsiglia. Probabili formazioni

SALERNITANA (4-2-3-1): Costil; Zanoli, Fazio, Pirola, Bradaric; Coulibaly, Basic; Sambia, Vignato, Tchaouna; Ikwuemesi. All. Colantuono

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Bonfanti, Hien, Djimsiti; Hateboer, Adopo, Pasalic, Bakker; Miranchuk, El Bilal Tourè, Lookman. All. Gasperini Dove vederla: diretta lunedì dalle 17,30 su Dazn