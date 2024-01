Atalanta, Scamacca ha ritrovato dopo quasi tre mesi il gol che può averlo sbloccato

Bergamo, 28 gennaio 2024 – Una rete liberatoria. Segnando il 2-0 contro l’Udinese, nel primo minuto di recupero del primo tempo, Gianluca Scamacca si è finalmente sbloccato ritrovando il gol dopo un digiuno che in campionato si protraeva da quasi tre mesi, da sabato 4 novembre, quando il 25enne bomber romano aveva realizzato nella ripresa la rete dell’1-2 nella sconfitta interna contro l’Inter. Gol che il bomber capitolino cercava con insistenza, che iniziava anche a condizionarlo nel rendimento e che ora potrebbe averlo sbloccato.

“È vero, ci ho messo tanto a tornare al gol, ma sapevo che prima o poi il gol sarebbe arrivato. Sto riacquisendo una buona forma fisica e mi sto divertendo qui", ha spiegato l’attaccante azzurro dopo la rotonda vittoria contro l’Udinese. Prelevato in estate dal West Ham per 28 milioni, finora Scamacca ha ondeggiato tra alti e bassi.

Il suo bilancio provvisorio di metà stagione è comunque parzialmente positivo, con 6 gol in campionato, con due doppiette nei successi contro Monza e Empoli e la rete nella sconfitta contro l’Inter, e un altro gol decisivo in Europa League contro lo Sporting Lisbona, con il rimpianto di una rete tre settimane fa all’Olimpico contro la Roma annullata senza il consulto del Var che avrebbe potuto convalidarla.

Dal numero 90 però ci si attende ancora di più, soprattutto in termini di continuità di rendimento e di realizzazione e lo stesso Gasperini anche ieri lo ha ricordato: “Scamacca ha giocato bene al di là del gol, è stato un punto di riferimento per la squadra, è sempre stato pericoloso. A me è piaciuto, è migliorato anche sul dinamismo. Se continua a lavorare così crescerà. L'evoluzione di De Ketelaere la può fare anche lui.” E il giocatore ha apprezzato le parole del tecnico, che continua a spronarlo anche mediaticamente: “Gasperini ha ragione, vengo da un altro calcio. Qui bisogna correre tanto, mi sto abituando e facendolo mi sto rendendo conto che ho più occasioni".