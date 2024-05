Atalanta subito al lavoro per il terzo posto in Campionato: contro il Torino assente De Roon, in forse Kolasinac

Bergamo, 23 maggio 2024 – Ancora due partite da giocare per l’Atalanta. E da vincere, per inseguire un ultimo obiettivo: il terzo posto in campionato. La squadra di Gasperini ha infatti ancora due gare casalinghe da disputare, nelle prossime due domeniche, sempre alle 18, contro il Torino e poi il 2 giugno il recupero contro la Fiorentina.

Vincendo entrambe le partite la Dea, quinta a 66 punti, staccata di due lunghezze da Bologna e Juventus, arriverebbe terza, solitaria, per cui i nerazzurri già oggi sono tornati al lavoro con una seduta di scarico al centro sportivo di Zingonia per iniziare a preparare al meglio la gara contro i granata. Un obiettivo simbolico il terzo o quarto posto, ma prestigioso.

Gasperini però dovrà quasi certamente fare a meno di Sead Kolasinac uscito zoppicante nell’intervallo a Dublino per una possibile ricaduta muscolare al flessore. Il 31enne difensore bosniaco verrà sottoposto domani ad esami diagnostici per valutare l’entità dell’infortunio. Contro il Torino mancherà ovviamente anche l’infortunato Marten De Roon in mediana.