Atalanta, test Genoa. L’orgoglio di Gasperini: "Siamo già nella storia»

L’Atalanta quarta forza del campionato, che sta volando con 9 vittorie nelle ultime 11 partite, vuol riprendere a correre anche lontano da Bergamo. Nelle ultime quattro trasferte, per i nerazzurri appena due pareggi, a Udine e sul campo della Roma, e due sconfitte in casa del Torino e a Bologna, in uno strano calendario che ha portato De Ketelaere e compagni a giocare due sole volte in trasferta negli ultimi settanta giorni. Questo pomeriggio alle 18 a Marassi, contro il neopromosso ma ambizioso Genoa, il tecnico Gian Piero Gasperini, atteso ex di turno - per nove stagioni sulla panchina rossoblu in due diversi cicli, portando i Grifoni dalla serie B all’Europa - chiede ai suoi di centrare una vittoria esterna per tenere il ritmo da capolista dell’ultimo bimestre. Dea quarta a 39 punti, padrona del proprio destino ed in cerca di un successo per restare solitaria all’inseguimento delle prime tre. A Marassi non ci saranno il cannoniere Lookman, impegnato nella finale della Coppa d’Africa con la sua Nigeria, e Luis Muriel, pronto a trasferirsi in America a Orlando per scrivere il capitolo finale della sua carriera dopo 183 presenze e 68 gol in nerazzurro. "Non so che trofei dovremmo vincere, ma quando resti nella memoria dei tifosi sei immortale. Il gol fatto al Milan vale più dei trofei. Nei nostri tifosi rimarrà sempre il ricordo di Muriel e di questo periodo", ha detto Gasperini in conferenza stampa.

Per avere un’alternativa offensiva è stato aggregato per la prima volta il 19enne centravanti spagnolo Siren Diao Balde, acquistato a gennaio dal Verona e girato alla Under 23 dove ha collezionato tre presenze, timbrando domenica scorsa la sua prima rete da professionista contro la Pro Vercelli. La trasferta genovese potrebbe regalare il debutto nella ripresa a El Bilal Touré, il centravanti maliano acquistato a luglio per 30 milioni, ormai recuperato fisicamente e pronto dopo sei mesi ai box per il grave infortunio muscolare subito ad agosto. Touré, per la quarta volta consecutiva, sarà in panchina: la coppia offensiva titolare dovrebbe essere formata dallo scatenato De Ketelaere, 7 gol e 5 assist nell’ultimo bimestre, e da Scamacca, anche lui ex di turno, 8 reti in maglia genoana nel 2020-21, con il russo Miranchuk come terza opzione. Un’altra assenza pesantissima per Gasp è quella in mediana del tuttofare Ederson: al posto del brasiliano giocherà il duttile Pasalic, mentre dietro le punte tornerà Koopmeiners, dopo due gare saltate per una ferita al malleolo, ma l’olandese tra venerdì e sabato è stato frenato da un attacco febbrile. Dietro non ci saranno gli infortunatiHien e Palomino ma la copertura difensiva sarà garantita dai titolari Djimsiti-Scalvini-Kolasinac, con l’alternativa del recuperato capitano Toloi e del giovane Bonfanti. Sulle corsie esterne i giovani Holm e Ruggeri sono favoriti su Hateboer e Zappacosta. "Il Genoa è una squadra cresciuta molto - ha spiegato alla vigilia Gasperini - e può anche ambire alle posizioni europee. Sta facendo risultati con continuità ed è circondata da un grande entusiasmo della sua gente, che regala una spinta importante alla squadra, soprattutto quando gioca in casa. Quella di Gilardino è una squadra che sa far giocare male gli avversari, meritano la classifica che hanno".

Probabili formazioni - Genoa (3-5-2): Martinez; Vogliacco, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Spence; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino. Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners, Scamacca, De Ketelaere. All. Gasperini.