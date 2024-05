Atalanta, tre punti per la Champions. Gasp vara il turnover a gara in corso

Prima della finale di Dublino e del Bayer Leverkusen, per l’Atalanta oggi c’è da battere un Lecce già salvo e non particolarmente motivato. Partita, quella di questo pomeriggio al Via del Mare (fischio d’inizio alle 18), che conta solo per i nerazzurri, quinti con 63 punti e il confronto diretto favorevole su Roma e Lazio, staccate a 60 e 59 punti: con un successo i bergamaschi non sarebbero più raggiungibili dalle due squadre capitoline. Centrare la Champions, primo obiettivo stagionale, con due giornate poi ancora da giocare, rappresenterebbe un traguardo prestigioso per la Dea, assente dalla coppa regina dal dicembre 2021. Gambe e testa a Lecce, senza pensare a Dublino dietro l’angolo. Gasperini dovrà dosare le energie dei suoi e sperare che non capitino infortuni anche leggeri a quattro giorni dalla finale contro il Leverkusen. Koopmeiners, oggi squalificato, è rimasto a Bergamo per allenarsi da solo, Kolasinac sta ultimando il percorso riabilitativo dopo l’infortunio al flessore subito il 2 maggio a Marsiglia, nella speranza di poter rientrare in gruppo da domani o da lunedì. "Ora giocheremo a Lecce e lì dovro fare dei cambi, sto pensando ad un turnover che però si può fare anche con le cinque sostituzioni. Dobbiamo preparare bene la finale di Dublino e arrivare in una condizione fisica e mentale al meglio", ha spiegato giovedì Gian Piero Gasperini, che farà il turnover soprattutto con i cambi dopo l’intervallo.

Senza Koop e De Roon toccherà nuovamente a Pasalic in mediana con Ederson, abbassando Miranchuk da trequartista in un tridente offensivo con Scamacca da prima punta e Lookman favorito su De Ketelaere come seconda. Nella ci sarà spazio anche per El Bilal Touré. In difesa, davanti a Carnesecchi, la coperta è corta: il capitano Rafael Toloi, rientrato all’Olimpico giocando una mezz’ora convincente, potrebbe tornare titolare per far rifiatare Djimsiti, facendo reparto con Hien e Scalvini. Possibile un’opportunità nel secondo tempo per il 21enne difensore milanese Giovanni Bonfanti, due presenze finora. Sugli esterni Hateboer e Bakker.

LECCE (4-4-2): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Almqvist, Ramadani, Blin, Dorgu; Krstovic, Piccoli. All. Gotti.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Hien, Scalvini; Hateboer, Ederson, Pasalic, Bakker; Miranchuk; Scamacca, Lookman. All. Gasperini.