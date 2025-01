Atalanta a Udine con De Ketelaere e Lookman davanti e Pasalic da trequartista. Probabili formazioni e dove vedere la partita

Bergamo, 10 gennaio 2025 – Domani l’Atalanta inizia il suo girone di ritorno da Udine. Alle 15 nerazzurri di scena all’ex stadio Friuli, oggi BluEnergy Arena, contro la squadra di Runjaic che ha rallentato da novembre in poi con appena nove punti in dieci giornate, restando comunque al nono posto con 25 punti, non lontana dalla zona europea. Bianconeri reduci da due pareggi contro Torino e Verona e falcidiati da assenze pesanti: dal portiere Okoye a Giannetti e Zarraga fino alle punte Davies e Lucca.

Dea che non perde a Udine dalla stagione 2016-17 e che tradizionalmente non ha mai perso la prima gara del nuovo anno con Gasperini in panchina: bergamaschi intenzionati a prolungare la striscia aperta di 13 risultati utili consecutivi e a riprendere a vincere dopo il pareggio di fine anno in casa della Lazio. Mancheranno l’esterno Cuadrado e il cannoniere Retegui, oltre ovviamente a Scamacca, per cui Gasperini, che non farà turn over in vista della Juventus attesa martedì al Gewiss, dovrà ricorrere al modulo con il trequartista, con Pasalic favorito sull’ex Samardzic, dietro alle due punte De Ketelaere e Lookman, con Zaniolo pronto per la ripresa. Dietro ballottaggio tra Kossounou e Djimsiti per l’ultimo posto con Hien e Kolasinac (ma attenzione a Scalvini che potrebbe giocare al posto del bosniaco), mediana con De Roon e Ederson e sulle corsie Bellanova a destra e Ruggeri a sinistra.

All’andata lo scorso 10 novembre vittoria in rimonta per 2-1 dell’Atalanta: rete bianconera di Kamara nell’ultimo minuto del primo tempo, ribaltamento tra il 56’ e il 60’ con gol di Lookman e autorete di Touré.

Probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Thauvin, Sanchez. All. Runjaic

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, de Roon, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini

Dove vederla: diretta sabato dalle 15 su DAZN