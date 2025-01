L’Atalanta vale un tesoro. Dea sempre bella e ricca

Il 2024 appena chiuso per l’Atalanta è stato un anno trionfale da un punto di vista sportivo, con la vittoria in Europa League e la galoppata record da 41 punti in 18 partite nel girone di andata, e potenzialmente potrebbe essere ancora più ricco in termini di ritorni economici. Perché l’anno d’oro ha implementato ulteriormente il valore della rosa nerazzurra. Addirittura di 161 milioni secondo le stime elaborate dal portare specializzato Transfermarkt.it per cui, in base a stime e analisi di mercato, il gruppo dei giocatori a disposizione di Gian Piero Gasperini, al momento avrebbe un valore di mercato di 477 milioni. Lo scorso anno a gennaio l’organico atalantino valeva circa 316 milioni. Al netto di alcuni giocatori usciti (Koopmeiners, Musso, Muriel, Miranchuk, Palomino, Hateboer e Bakker) e dei nuovi entrati l’incremento è clamoroso, per via dell’esplosione ad altissimo livello di alcuni giocatori nerazzurri.

Su tutti Ademola Lookman, il pallone d’oro africano, l’eroe di Dublino, ma anche lo stoccatore da 12 gol pesanti da ottobre a fine anno, la cui valutazione di mercato è sui 55 milioni. Dietro di lui a 50 milioni c’è il brasiliano Ederson, l’altro principale oggetto del desiderio dei grandi club britannici e del Real Madrid. Queste quotazioni di mercato ovviamente vanno tarate sul momento che vive il giocatore: Scalvini e Scamacca, valutati attualmente rispettivamente 45 e 30 milioni, sono calati per via dei lunghi mesi di stop per la rottura del legamento crociato, ma la loro quotazione potrebbe tornare rapidamente a salire con il loro rientro, avvenuto la scorsa settimana per il difensore di Palazzolo e ormai prossimo per il centravanti romano. Mentre sono salite a 35 milioni le quotazioni di Retegui, dopo 14 gol in quattro mesi in nerazzurro, e soprattutto di De Ketelaere, salito a 38 milioni dopo una prima parte di stagione da 10 gol e 9 assist.

In crescita anche i difensori Hien e Kossounou, entrambi quotati a 30 milioni grazie ad un’evidente crescita di rendimento, mentre la sorpresa è il portiere Carnesecchi, esploso nell‘ultimo anno, salito a quota 20 milioni di valutazione insieme all’altro canterano Ruggeri. È la stessa valutazione di Samardzic, mentre Bellanova li supera con 22 milioni di valutazione.