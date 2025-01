Atalanta, Charles De Ketelaere è il miglior giocatore di dicembre della serie A

Il miglior giocatore della serie A a dicembre è stato Charles De Ketelaere a giudizio dei suoi colleghi, i calciatori iscritti all’AIC, che ogni mese con il loro voto indicano il migliore di loro nel periodo indicato. E a dicembre il migliore è stato il 23enne talento di Bruges, ispiratore delle quattro vittorie (contro Roma, Milan, Cagliari e Empoli) in cinque partite dicembrine dell’Atalanta (poi un pareggio sul campo della Lazio), che ha chiuso il mese da capolista a quota 41, prima del sorpasso a inizio anno nuovo del Napoli che ha già disputato la 19esima di campionato, che i bergamaschi impegnati in Arabia nella SuperCoppa invece recuperano martedì 14 contro la Juventus.

Dicembre d’oro per CDK con tre gol pesantissimi: il primo da ex contro il Milan, il gol dell’1-0, poi la doppietta nel 3-2 contro l’Empoli con la stoccata decisiva infilata a tre minuti dalla fine. Ma a dicembre il gioiello belga ha segnato anche in Champions contro il Real Madrid e poi la doppietta in Coppa Italia nel facile 6-1 al Cesena.

Un mese da sei gol e tre assist, anche se in questo premio AIC vengono considerate solo le partite di campionato. In questa prima metà di stagione De Ketelaere sta viaggiando in serie A a 5 gol e 5 assist in 17 presenze, numeri raddoppiati includendo le varie coppe con 10 gol e 9 assist in 26 presenze complessive con un totale di 1.658 minuti disputati.