Atalanta punta a recuperare Retegui già per la prossima trasferta a Udine

Bergamo, 4 gennaio 2025 – Dopo questa sosta per la Supercoppa italiana l’Atalanta punta a ritrovare in gruppo anche Mateo Retegui. Il 25enne cannoniere nerazzurro, 12 gol in campionato e 2 in Champions League per un totale di 14 gol e 4 assist in 25 partite complessive, sta proseguendo nel suo percorso di recupero dopo la lesione di primo grado del muscolo del retto femorale sinistro rimediata nel primo tempo dell’incontro pre natalizio contro l’Empoli.

L’obiettivo dell’attaccante argentino, naturalizzato italiano dal 2021, è di poter recuperare già in vista della trasferta di sabato 11 a Udine, che aprirà il girone di ritorno dei nerazzurri. Gasperini conta di riaverlo al meglio soprattutto per le partite successive, per il tour de force che porterà l’Atalanta ad affrontare in casa il 14 la Juventus e il 18 il Napoli, poi sempre al Gewiss il 21 lo Sturm Graz, prima delle trasferte il 25 a Como e il 28 a Barcellona. L’ultimo gol di Retegui risale al 26 novembre, quando realizzò una doppietta a Berna contro lo Young Boys: tre giorni prima aveva segnato a Parma il suo dodicesimo gol in campionato. Verso il finale di questo mese di gennaio l’Atalanta conta di riaggregare gradualmente in gruppo anche l’altro centravanti, Gianluca Scamacca, fermo dal 4 agosto per la rottura del legamento crociato, atteso in campo intorno a metà febbraio: il suo recupero rappresenterà un vero colpo di mercato per la Dea.