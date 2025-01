Carnesecchi da urlo. L’errore di Scalvini. Zaniolo non punge

CARNESECCHI 7,5. Il migliore. Nel primo tempo compie tre miracoli su Lautaro, sui due gol subiti non ha potuto nulla, poi evita il 3-0 di Lautaro.

KOSSOUNOU 5,5. Tanti anticipi con tempismo, ma anche tanti palloni persi in uscita.

HIEN 5. Serata difficile contro Lautaro, su entrambi i gol era mal posizionato.

KOLASINAC 6. Buona prestazione di carattere, ha chiuso gli spazi a Thuram.

ZAPPACOSTA 6. Un tempo a destra e uno a sinistra, dopo un minuto ha evitato l’1-0.

DE ROON 6. Il suo in mezzo lo ha fatto chiudendo su Calhanoglu.

SCALVINI 6. A sette mesi esatti dalla rottura del legamento crociato ha giocato da titolare, contenendo su Barella. Si mangia un gol fatto.

RUGGERI 6. Rientrava da un problema al piede, ha tenuto a sinistra, anche con buoni cross.

BRESCIANINI 5,5. Non è riuscito a fare la cerniera tra attaccanti e mediani, si è visto poco.

SAMARDZIC 5,5. Non ha trovato la posizione, non ha dato fantasia e verticalità.

ZANIOLO 6. Onesta gara di sacrificio, ha fatto salire la squadra senza essere pericoloso.

ALL. GASPERINI 5,5. Ha scelto una squadra per metà rivoluzionata per un primo tempo di contenimento. Dopo l’1-0 ha inserito i titolari subendo subito il raddoppio.

De Ketelaere 6. Ha aumentato la spinta offensiva. Ederson 6. Ha trovato il gol annullato dal Var. Lookman 6. Qualche spunto offensivo lo ha dato. Djimsiti 6. Entra per dare più sicurezza ad una difesa che sbanda. Palestra 6. A 19 anni un altro esordio importante.

Voto squadra 6

Fabrizio Carcano