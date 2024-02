Atalanta Under 23, la carica di Jimenez: "Vicenza? Faremo una grandissima partita"

L’Atalanta U23 questo pomeriggio alle 18.30 al Comunale di Caravaggio riceve il Vicenza per un confronto diretto da alta classifica. Bergamaschi quarti con 38 punti, berici quinti a 37. La baby Dea, che ha una partita in meno dopo il rinvio per nebbia della penultima gara casalinga contro il Renate (si recupera il 21 febbraio), è ancora imbattuta nel 2024 e ha una striscia aperta di sei risultati utili consecutivi, con 3 vittorie e 3 pareggi dal 9 dicembre, dalla caduta casalinga contro il Padova. La squadra di mister Modesto (nella foto), fresco ex di turno avendo allenato i biancorossi veneti nella scorsa stagione, vuole riscattare la pessima partita disputata all’andata al Menti, sicuramente la peggiore stagionale (0-3).

Quattro mesi dopo l’Atalanta ha un assetto consolidato e una solidità difensiva certificata dall’aver subito solo due gol nelle ultime sei partite. Dea che davanti dovrebbe confermare al centro dell’attacco il 19enne spagnolo di origine senegalese Siren Diao Balde, prelevato un mese fa dal Vicenza e subito protagonista, dopo due apparizioni nel finale, domenica scorsa nella trasferta sul campo della Pro Vercelli, in cui ha segnato il gol del momentaneo vantaggio nerazzurro con un’azione personale conclusa con un potente tiro dal limite dell’area.

Due gli ex in campo tra i nerazzurri: il 22enne centrocampista Jacopo Da Riva, in biancorosso in B due stagioni fa, e il 20enne trequartista spagnolo Keleb Jimenez, arrivato dieci giorni fa proprio dal Vicenza e subito titolare domenica scorsa a Vercelli. "Non mi aspettavo di esordire subito: sono stato accolto benissimo qui. Conoscevo già il mister Modesto che ho avuto lo scorso anno proprio a Vicenza. Quello contro il Vicenza è uno scontro diretto, anche se noi siamo sopra di un punto e abbiamo ancora una partita da recuperare: dovremo stare sul pezzo e fare una grandissima partita per portare a casa il risultato", ha spiegato alla vigilia lo stesso Jimenez, attraverso i canali social nerazzurri. Atalanta che recupera dopo una lunga assenza l’attaccante friulano De Nipoti, ma ha Cortinovis in dubbio: per il fantasista bergamasco si deciderà stamattina. Sicuramente assenti Del Lungo e il veterano Masi in difesa, Awua e Chiwisa in mezzo e Cisse’ davanti.