Atalanta-Verona, le probabili formazioni: in porta torna Carnesecchi

Bergamo – L’Atalanta che stasera alle 20,45 riceve al Gewiss Stadium il Verona nel Monday night rimette in porta il ‘para-tutto’ Marco Carnesecchi. Il 23enne estremo difensore romagnolo torna titolare dopo aver lasciato il posto in Europa League all’argentino Juan Musso che a sua volta tornerà tra i pali giovedì sera nel match di ritorno contro il Liverpool.

Primo di quattro incontri casalinghi in sole due settimane per la Dea, attesa giovedì dal Liverpool, il successivo giovedì dal ritorno contro la Fiorentina nella semifinale di Coppa Italia e quindi dall’Empoli in campionato, con in mezzo domenica la trasferta a Monza, la più breve trasferta dell’anno.

Gasperini stasera ha i numeri contati in difesa, con Scalvini infortunato e Kolasinac acciaccato: dovrebbe giocare il capitano Toloi in trio con Djimsiti e l’ex di turno Hien. Assenti per squalifica Zappacosta e De Roon per cui a destra toccherà a Hateboer, mentre Pasalic giocherà in mediana con Ederson, e a sinistra dovrebbe giocare lo svedese Holm. Koopmeiners sarà il trequartista, mentre davanti De Ketelaere e Scamacca, utilizzati novanta minuti a Liverpool, dovrebbero lasciare il posto a Lookman e Miranchuk tenuti a riposo giovedì sera.

Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Hien, Djimsiti; Hateboer,Pasalic, Ederson, Holm; Koopmeiners; Miranchuk, Lookman. Allenatore: Gasperini VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Duda, Suslov; Folorunsho, Swiderski, Lazovic; Noslin. All. Baroni. Dove vederla in tv: diretta dalle 20.45 su SkySport