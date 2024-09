Atalanta, buone notizie per Gasperini: Zaniolo e Sulemana sono di nuovo in gruppo

Bergamo, 11 settembre 2024 – Buone notizie per l’Atalanta, che oggi ha svolto un allenamento quasi a gruppo intero dopo aver riaccolto i vari nazionali europei. Non solo, a quattro giorni dal debutto casalingo contro la Fiorentina (domenica ore 15 al Gewiss Stadium) Gasperini ha ritrovato in gruppo sia l’attaccante Nicolò Zaniolo, recuperato dal problema muscolare agli adduttori, che il mediano ghanese Ibrahim Sulemana, che ha smaltito i postumi della distorsione alla caviglia. Domani il tecnico nerazzurro ritroverà al centro sportivo di Zingonia anche i due giocatori rientrati dai rispettivi impegni con le nazionali africane, il bomber nigeriano Ademola Loookman, autore di una doppietta contro il Benin, e il 23enne difensore ivoriano Odilon Kossounou, che finora ha disputato solo due allenamenti con i nerazzurri.

Nella seduta pomeridiana odierna sono rientrati anche i due giovani azzurrini Ruggeri e Palestra che hanno svolto lavoro di scarico dopo gli impegni rispettivi con la Under 21 e Under 20. Gasperini spera poi di recuperare anche Sead Kolasinac che oggi ha svolto lavoro individuale, e probabilmente sarà pronto per la partita di giovedì prossimo contro l’Arsenal, come Berat Djimsiti, che invece dovrebbe saltare anche l’esordio in Champions.