Atalanta, gli attaccanti volano anche in Nazionale. In gol Lookman, Touré e Miranchuk

Bergamo, 23 marzo 2024 – L’Atalanta segna con i suoi attaccanti anche se non gioca. Nella prima tornata di amichevoli internazionali stanno brillando gli attaccanti atalantini, tutti a segno con le rispettive nazionali: un’ottima notizia per Gian Piero Gasperini.

In due giorni tre gol degli attaccanti nerazzurri. Giovedì sera l’attaccante moscovita Aleksey Miranchuk è tornato a segnare dopo due anni con la Russia, realizzando la rete del 3-0 nell’amichevole vinta per 4-0 contro la Serbia. Ieri in Marocco, in due diverse amichevoli, a segno i due attaccanti africani della Dea.

Nel pomeriggio Ademola Lookman, che a gennaio in Coppa d’Africa aveva segnato tre gol con le ‘Aquile verdi’, ha realizzato il gol del decisivo 2-1 nella vittoria della sua Nigeria contro il Ghana. In serata il ritorno al gol con la nazionale del Mali del 22enne El Bilal Toure’, nel test marocchino contro la Mauritania, per la sua sesta rete in nazionale maliana.

Buone notizie per Gasp, che intanto per tutta la settimana al centro sportivo di Zingonia ha lavorato con l’unico attaccante rimasto fuori da questo giro di convocazioni, Gianluca Scamacca. Curiosamente ora Lookman e Toure’ si affronteranno da avversari martedì sera a Marrakesh nell’amichevole tra Nigeria e Mali.

È rimasto fuori dalla mischia invece Charles De Ketelaere, che non ha seguito la nazionale belga nella trasferta in Irlanda a scopo precauzionale per via di un leggero problema agli adduttori. Le condizioni di CDK verranno rivalutate nei prossimi giorni ma per il momento l’atalantino non ha lasciato il ritiro della propria Nazionale.