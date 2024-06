Atalanta, ecco il primo colpo di mercato: preso Ben Godfrey dall’Everton

Bergamo, 28 giugno 2024 – Il primo acquisto ufficiale dell’Atalanta è il 26enne difensore centrale inglese Ben Godfrey, sbarcato questa mattina all’aeroporto di Linate per sottoporsi alle tradizionali visite mediche a Milano presso la clinica della Madonnina.

Trattativa lampo per la Dea che in nottata ha chiuso un affare da 10 milioni più 2 di bonus futuri con l’Everton che ancora ieri chiedeva 15 milioni per il giocatore destinato ad andare in scadenza nel 2025.

Classe 1998, due presenze con l’Inghilterra di Southgate, Godfrey è un giocatore in grado di coprire più ruoli difensivi, da centrale, il suo ruolo abituale, a laterale, fino all’occorrenza anche mediano.

Cresciuto nel Norwich, poi il passaggio a Liverpool nel 2020: con la maglia blu dei Toffees ha disputato 67 presenze, di cui 16 nell’ultimo campionato.

Godfrey andrà a colmare il buco difensivo aperto dall’addio di Palomino, garantendo atleticita’ ed esperienza internazionale: sarà a disposizione di Gian Piero Gasperini fin dai primi giorni di ritiro estivo e avrà un mese per ambientarsi tatticamente ed essere già pronto il 14 agosto per la SuperCoppa Europea a Varsavia contro il Real Madrid.