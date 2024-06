All’Atalanta piace il 26enne Ben Godfrey, duttile difensore inglese dell’Everton

Bergamo, 27 giugno 2024 – L’Atalanta sta monitorando il duttile terzino britannico Ben Godfrey dell’Everton. Secondo la stampa britannica, secondo l’autorevole ‘The Atletich’, dalla dirigenza nerazzurra sarebbe già partita una prima offerta vicina ai 10 milioni per il 26enne difensore inglese, offerta respinta per ora dal secondo club di Liverpool che lo valuterebbe intorno ai 15 milioni.

Classe 1998, due presenze con la nazionale dei Tre Leoni, Godfrey è un giocatore in grado di coprire più ruoli difensivi, da centrale a laterale, all’occorrenza anche mediano. Un jolly che potrebbe fare comodo in più posizioni arretrate. Cresciuto nel Norwich, passato nel 2020 ai Toffees con cui ha disputato 67 presenze, di cui 16 nell’ultimo campionato.

Godfrey va in scadenza contrattuale nel 2025, non è intenzionato a rinnovare e l’Everton di fatto è costretto a cederlo in questa sessione estiva, per non rischiare di perderlo l’anno prossimo da svincolato a parametro zero. La Dea è alla finestra e potrebbe presentare una nuova offerta pur senza partecipare ad aste per il giocatore