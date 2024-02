Bergamo: Lookman in dubbio per San Siro, Palomino potrebbe rientrare.

Obiettivo San Siro per Lookman. Il 26enne attaccante anglo nigeriano, 7 gol e 3 assist in 18 partite di campionato, è tornato dalla Coppa d’Africa, dove è stato protagonista con la sua Nigeria: doppietta al Camerun e centro decisivo all’Angola nei quarti di finale. L’attaccante si è presentato a Zingonia con una caviglia dolorante per una distorsione alla rimediata nella finale persa contro la Costa d’Avorio.

Lo staff sanitario punta a recuperare l’ex Leicester già per domenica prossima, per la sfida serale in casa del Milan. Mercoledì 28 Dea ancora a San Siro contro l’Inter (recupero della 21esima giornata “saltata“ per la Supercoppa). Nel doppio confronto al Meazza dovrebbe tornare disponibile anche il difensore argentino Josè Luis Palomino, fuori da tre settimane per un infortunio muscolare. In arrivo il tour de force. Dopo la doppia trasferta milanese, domenica 3 marzo scontro diretto casalingo contro il Bologna. Poi doppio turno degli ottavi di finale di Europa League ( 7 e 14 marzo) e le partite sul campo della Juventus il 10 e in casa contro la Fiorentina il 17.

Fab. Car.