A bergamo finisce 5-o: ottavi a un passo. La Dea strapazza lo Sturm Graz. Gasp è già sicuro dei playoff

ATALANTA 5 STURM GRAZ 0

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi 6; Toloi 6.5, Hien 7, Kolasinac 7 (26’st Djimsiti 6); Palestra 6.5 (1’st Cuadrado 7), Pasalic 7, De Roon 6.5 (19’st Ederson 6), Zappacosta 6.5, Samardzic 6.5 (19’st Brescianini 7); De Ketelaere 7.5, Retegui 7 (1’st Lookman 7). In panchina: Rui Patricio, Rossi, Bellanova, Ruggeri, Scalvini, V.Vlahovic. All. Gasperini 7.5.

STURM GRAZ (4-3-1-2): Scherpen 6; Malic 5, Aiwu 4.5, Wuthrich 5, Lavalée 5; Chukwuani 4.5 (33’st Hierlander 6), Stankovic 5, Yalcouye 5 (24’st Zvonarek 6); Kiteishvili 4.5 (46’st Grgic sv); Boving 5 (24’st Horvat 6), Camara 5 (1’st Jatta 5.5). In panchina: Bignetti, Khudiakov, Karic, Schopp, Geyrhofer, Hodl, Kiedl. All. Saumel 5.5.

Arbitro: Rumsas 6.5.

Reti: 12’pt Retegui; 13’st Pasalic, 18’st De Ketelaere, 45’st Lookman, 50’st Brescianini.

Note: terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 21.917. Ammonito: Samardzic. Angoli: 12-1 per l’Atalanta. Recupero: 0’; 5’.

La Dea travolge 5-0 lo Sturm Graz e passa così aritmeticamente al prossimo turno di Champions League. Decisive le reti di Retegui, Pasalic, De Ketelaere, Lookman e Brescianini. I nerazzurri sfideranno il Barcellona nell’ultimo appuntamento della prima fase per capire se riusciranno ad andare agli ottavi senza passare per i playoff. Primo successo del 2025 per i bergamaschi al Gewiss Stadium è anche la prima vittoria casalinga in Champions League. Gasperini ha cercato qualche cambio strategico dando un po’ di respiro a Ederson e schierando il giovane Palestra dal primo minuto. Un match che non ha avuto storia soprattutto nella ripresa (quattro reti).