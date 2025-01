Champions League, Atalanta-Sturm Graz 5-0: la Dea supera aritmeticamente il turno e punta agli ottavi

Bergamo, 21 gennaio 2025 - L'Atalanta ha conquistato l'aritmetico passaggio del turno in Uefa Champions League. La Dea ha raccolto tre punti dalla sfida contro lo Sturm Graz, valida per la 7^ giornata della massima competizione europea. Il successo per 5-0, firmato da Retegui, Pasalic, De Ketelaere, Lookman e Brescianini regala ai bergamaschi la certezza di poter disputare almeno i play-off: ora l'obiettivo è quello di entrare tra le prime otto di questa fase campionato, che significherebbe ottavi di finale diretti. L'ultima giornata, però, si disputerà al Montjuic di Barcellona, contro i blaugrana.

Le formazioni titolari

Gian Piero Gasperini sceglie il 3-4-2-1 tipico per la sua Atalanta. Carnesecchi difende i pali, aiutato da Toloi, Hien e Kolasinac. A metà campo c'è il giovane Palestra sulla fascia destra, alla prima da titolare, mentre il suo opposto è Zappacosta; in mezzo agiscono de Roon e Pasalic. De Ketelaere e Samardzic si muovono alle spalle dell'unica punta Retegui. Dall'altra parte Saumel sceglie il 4-3-1-2 per lo Sturm Graz. Scherpen copre la porta, Malic e Lavalée sono i due terzini e Aiwu e Wuthrich i due centrali. Chukwuani, Stankovic e Yalcouye compongono tre dei quattro vertici del rombo di centrocampo, completati da Kiteishvili che si posiziona sulla trequarti. Baving e Camara sono i due terminali offensivi.

Primo tempo

L'Atalanta ci mette poco ad entrare in partita e a macinare gioco. Al quarto minuto Hien fallisce una buona chance di testa sugli sviluppi di un corner, dopo un'uscita a vuoto di Scherpen. Un centinaio di secondi dopo è Kolasinac a rubare palla con una pressione alta, ma il suo assist per De Ketelaere non viene concretizzato dall'attaccante ex Milan. Lo Sturm Graz spaventa i tifosi presenti al Gewiss Stadium all'11': Camara viene lanciato in profondità e sorprende Kolasinac, il quale rinviene ma viene scartato con un dribbling a rientrare; il tiro dell'attaccante ospite, però, è difettoso e termina incredibilmente largo. La legge del gol sbagliato-gol subito punisce la squadra di Saumel un minuto dopo. La difesa dello Sturm Graz sbaglia clamorosamente una uscita dall'area di rigore, Samardzic ruba palla e allarga per Zappacosta, il quale mette davanti alla porta sguarnita Retegui. Il centravanti italiano non può sbagliare e firma l'1-0. Superato il quarto d'ora, De Ketelaere sciupa una buona chance per il raddoppio. La Dea mantiene il dominio del campo e gli austriaci rischiano ancora al minuto 28, quando Zappacosta calcia a giro di poco alto sopra la traversa. Nel finale Retegui va vicino alla doppietta per due volte: prima il suo tentativo viene deviato provvidenzialmente in angolo al 42', poi di testa da corner spedisce fuori dallo specchio al 44'. Le due squadre vanno al riposo con i ragazzi di Gasperini in vantaggio di un gol e, soprattutto, in completo controllo della sfida.

Secondo tempo

L'Atalanta parte con il gas spalancato e realizza il gol del 2-0 al minuto 49. A timbrare il cartellino è De Ketelaere su assist di Lookman, ma è solo un'illusione: il Var trova una posizione di off-side e cancella la gioia dei tifosi. La Dea però spinge ancora: Scherpen salva su Lookman al 58', però non può nulla su Pasalic, che su assist di Cuadrado appoggia in rete il vero 2-0 di questa serata. Ormai i padroni di casa passeggiano, entrano in area con grande facilità e mettono a referto il colpo del k.o al minuto 63. Il 3-0 è di De Ketelaere, che di punta nell'area piccola ci mette lo zampino dopo un flipper caotico. Lo Sturm Graz non vuole mollare, ma fa tanta fatica. Zappacosta va in gol all'80', esulta e si vede la marcatura cancellata dal secondo intervento del Var: nuovamente fuorigioco. Gli austriaci hanno delle fiammate proprio nel finale. All'84' Zvonarek impegna Carnesecchi e guadagna un corner, poi conclude da fuori ma largo. L'ultima parola ce l'hanno Lookman e Brescianini, che realizzano altri due gol in zona Cesarini. Il match si chiude sul risultato di 5-0.

Il tabellino del match

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Tolói, Hien, Kolasinac (71' Djimsiti); Palestra (46' Cuadrado), de Roon (64' Ederson), Pasalic, Zappacosta; Samardzic (64' Brescianini), De Ketelaere; Retegui (46' Lookman). Allenatore: Gasperini. A disposizione: Rui Patrício, F. Rossi, Cuadrado, Lookman, Ederson, Bellanova, Djimsiti, Ruggeri, Scalvini, Brescianini, Vanja Vlahovic. Sturm Graz (4-3-1-2): Scherpen; Malic, Aiwu, Wuthrich, Lavalée; Chukwuani (78' Hierlander), G.Stankovic, Yalcouye (69' Zvonarek); Kiteishvili; Baving (69' Horvat), A. Camara (46' Jatta). Allenatore: Saumel. A disposizione: Bignetti, Khudiakov, Zvonarek, Karic, Horvat, Jatta, Hierländer, Schopp, Geyrhofer, Grgic, Hodl, Kiedl. Marcatori: 12' Retegui (Ata), 58' Pasalic (Ata), 63' De Ketelaere (Ata), 90' Lookman (Ata), 90+5' Brescianini (Ata) Direttore di gara: Donatas Rumsas. Ammonizioni: Samardzic (Ata) Espulsioni: –

