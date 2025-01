Atalanta-Sturm Graz, la favola di Palestra: dal vivaio a titolare in Champions

Bergamo, 21 gennaio 2025 - Le luci della ribalta della Champions League questo pomeriggio illumineranno il talento emergente del 19enne esterno milanese Marco Palestra, annunciato titolare nell’Atalanta, impegnata alle 18.45 al Gewiss Stadium contro gli austriaci dello Sturm Graz.

La fiducia

È stato lo stesso tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini ieri ad annunciarne l’utilizzo dal primo minuto: “Credo sia arrivato il momento per lanciarlo in una partita importante, credo che questo ragazzo possa essere una bella sorpresa".

Classe 2005, 20 anni da compiere il prossimo 3 marzo, ragazzo di Buccinasco passato dagli oratori locali ai Pulcini dell’Inter prima dell’approdo a soli dieci anni al settore giovanile dell’Atalanta, dove ha fatto tutta la trafila fino alla Primavera e ai primi allenamenti con la prima squadra dal 2022. Lo scorso anno, appena 18enne, l’esperienza formativa in serie C, da titolare, con la under 23 nerazzurra.

Dallo scorso luglio il passaggio definitivo in prima squadra, con Gasperini che come sempre con i “novizi” (vedi Scalvini e Ruggeri negli anni scorsi o prima Caldara) lo ha tenuto nelle retrovie per il girone di andata, pur schierandolo comunque negli spezzoni finali in partite importanti come la finale di Supercoppa Europea contro il Real Madrid, e adesso si prepara a lanciarlo da titolare.

Le presenze

Palestra finora ha collezionato 9 presenze complessive tra serie A e coppe varie, con 184 minuti disputati, la metà dei quali però nella gara da titolare giocata a dicembre contro il Cesena in Coppa Italia.

Stasera la sua prima da titolare in Champions dove ha già esordito due mesi fa, a Berna, disputando gli ultimi 15’ nella sfida vinta 6-1 dalla Dea contro lo Young Boys.