Atalanta, i muscoli del capitano: “Ora portiamo tutta Bergamo a Roma per la Coppa Italia”

Bergamo – La Dea ora vuole prendersi quella Coppa Italia sfuggita in due recenti finali recenti, nel 2019 e nel 2021. Parola del capitano nerazzurro Marten De Roon, uno dei pochi rimasti (con Toloi, Djimsiti, Hateboer e Pasalic) della prima Atalanta che nel maggio 2019 perse 2-0 contro la Lazio nella finale all’Olimpico.

“Essere di nuovo in finale è tanta roba, soprattutto dopo lo svantaggio a Firenze. Siamo felici, aver ottenuto la qualificazione alla finale è una soddisfazione enorme", ha spiegato il 33enne mediano olandese dopo la vittoria per 4-1 sulla Fiorentina. Lanciando il guanto di sfida alla Juventus che nel maggio 2021 ha battuto per 2-1 i nerazzurri nella finale di Coppa Italia quell’anno disputata a Reggio Emilia. “La finale contro la Juventus? Siamo in grado di battere chiunque, però non sarà facile. La Juve ha esperienza nelle finali, è una grande squadra che trova sempre il gol anche quando soffre. Siamo molto contenti di giocare un'altra finale, soprattutto a Roma con uno stadio pieno visto che quella di Reggio Emilia si giocava in uno stadio vuoto. Vogliamo portare tutta Bergamo a questa finale", ha chiosato De Roon.

Tornando poi al successo contro la Fiorentina: “Siamo stati fortunati a trovare subito il gol e questo ci ha dato fiducia, dopo è stata una partita un po' sporca. Nel secondo tempo siamo ripartiti forte e c'erano tanti spazi, peccato solo per il gol concesso su palla inattiva”.