Bologna-Atalanta, Dea in cerca di punti per non perdere terreno dalle prime. Probabili formazioni

Bergamo, 27 settembre 2024 – Domani sera alle 20.45 l’Atalanta sarà di scena al Dall’Ara di Bologna per una sfida tra due squadre impegnate in Champions ma balbettanti in campionato, entrambe appaiate a quota 6 punti.

Emiliani padroni di casa rivitalizzati dal pareggio in extremis a Como e dal successivo successo a Monza, bergamaschi oscillanti tra alti e bassi, con due vinte e tre perse, reduci in casa dalla vittoria per 3-2 contro la Fiorentina e dalla sconfitta per 2-3 contro il Como.

Partita che precede il rispettivo impegno di mercoledì in Champions League, in trasferta, per il Bologna ad Anfield Road in casa del Liverpool e per l’Atalanta in Germania, a Gelsenkirchen, nello stadio dello Schalke04 che ospita le gare interne degli ucraini dello Shakhtar. Gara difficile da pronosticare, con i rossoblu reduci da tre vittorie consecutive in campionato ma con in panchina Thiago Motta.

L’Atalanta non farà turn over in vista della Champions e dovrebbe riproporre dal primo minuto il tridente offensivo con Lookman e De Ketelaere a supporto di Retegui da prima punta. In difesa probabile il ritorno dal primo minuto di Hien insieme ai veterani Djimsiti e Kolasinac, a centrocampo mediana con De Roon e Ederson e corsie esterne con Bellanova e il rientro di Ruggeri. Dea che ha bisogno di fare risultato per non perdere ulteriore terreno dalla zona Champions.

Probabili formazioni

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Miranda; Aebischer, Freuler, Fabbian; Orsolini, Castro, Ndoye. All. Italiano.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi ; Djimsiti Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini. Dove vederla: diretta sabato dalle 20.45 su DAZN