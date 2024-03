Atalanta-Bologna, lo spareggio Champions è servito. Gasp rilancia Lookman, si rivede De Roon

Bergamo, 2 marzo 2024 – Quello di domenica pomeriggio alle 18 al Gewiss Stadium tra Atalanta e Bologna è un vero spareggio per la Champions, per il quarto posto. Nerazzurri quinti con 46, rossoblu quarti con 48: la Dea cerca la vittoria per il sorpasso che lascerebbe tutto apertissimo, gli emiliani un colpaccio che li proietterebbe a più cinque dai bergamaschi. Atalanta favorita perché reduce al Gewiss da una striscia stellare di otto successi casalinghi consecutivi dal 9 dicembre (sette in campionato e uno in Coppa Italia) con 24 gol realizzati, una media di tre esatti a gara. Attenzione però al Bologna che nel 2023 ad aprile vinse a Bergamo per 2-0 con reti di Sansone e Zirkzee e a dicembre si è imposta 1-0 al Dall’Ara con gol di Ferguson.

Bergamaschi al completo

L’Atalanta arriva a questo scontro con tutti gli effettivi, senza defezioni, ma con due partite con Milan e Inter nelle gambe, due partite a San Siro con l’annesso dispendio di energie anche nervose, in appena una settimana, mentre il Bologna (unica assenza Soumaoro dietro), che aveva anticipato venerdì scorso contro il Verona, ha avuto otto giorni per preparare la trasferta a Bergamo.

Gasperini dovrebbe rilanciare davanti Lookman da titolare in coppia con De Ketelaere, in mediana rientra De Roon in coppia con Ederson, il trequartista sarà Koopmeiners con la coppia Holm-Ruggeri sulle corsie esterne.

Bologna con gli ex Freulee – lo svizzero è alla sua prima ex al Gewiss dopo sei anni e mezzo in nerazzurro dal 2016 al 2022 con 260 presenze e 21 gol – e Orsolini a supporto della stellina Zirkzee e del giovane Fabbian da unica punta.

Le probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, De Ketelaere. All. Gasperini Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Fabbian; Zirkzee. All. Motta