Atalanta alle 18 a Salerno: Gasperini potrebbe lanciare il 21enne Bonfanti in difesa

Nell’Atalanta questo pomeriggio impegnata alle 18 all’Arechi di Salerno la grande novità potrebbe essere il debutto da titolare in difesa di Giovanni Bonfanti. Il 21enne difensore milanese, aggregato dalla under23 di serie C, ha collezionato finora una sola apparizione in serie A, i 14 minuti disputati a novembre nella gara casalinga persa contro il Napoli, e una gara da titolare in Europa League a dicembre in Polonia sul campo del Rakow, segnando anche un gol.

Questo pomeriggio, senza gli infortunati Kolasinac e Toloi in difesa, Gasperini potrebbe lanciare Bonfanti dal primo minuto per dare riposo al veterano Djimsiti, schierandolo in un trio difensivo con Hien e con il coetaneo Scalvini. Se dovesse giocare nella ripresa anche Ruggeri a sinistra (da titolare dovrebbe partire l’olandese Bakker) la Dea potrebbe schierare quattro ragazzi millennial prodotti del suo settore giovanile, considerando anche il portiere Carnesecchi, e insieme a loro un quinto, il veterano Zappacosta, anche lui passato dalla Cantera di Zingonia nel lontano 2011.

Atalanta che oggi, vincendo all’Arechi, può agganciare il quinto posto a quota 60 punti grazie al pareggio di ieri sera della Roma, e portarsi a meno quattro dal quarto posto del Bologna, avendo poi ancora una partita da recuperare a fine mese contro la Fiorentina.

Oggi a Salerno spazio a diverse riserve: Adopo dovrebbe giocare in mediana, Bakker a sinistra e Toure’ è annunciato da centravanti.

Probabili formazioni

SALERNITANA (4-2-3-1): Costil; Zanoli, Fazio, Pirola, Bradaric; Coulibaly, Basic; Sambia, Vignato, Tchaouna; Ikwuemesi. All. Colantuono ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Bonfanti, Hien, Djimsiti; Hateboer, Adopo, Pasalic, Bakker; Miranchuk, El Bilal Tourè, Lookman. All. Gasperini Dove vederla: diretta dalle 17,30 su Dazn